Иранская боксерша Садаф Хадем может быть арестована за выход на ринг без хиджаба, передает Eurosport.

По информации издания, ей также инкриминируют тренировки под руководством мужчины.

Между тем, Федерация любительского бокса Ирана предпочла не вступать в конфликт: по словам руководства, спортсменка не зарегистрирована как член федерации и выступала на турнире в качестве частного лица.

Хадем – первая иранка, победившая в боксерском поединке на международном уровне.

Спортсменка и ее наставник остаются во Франции, где проходил турнир, и просят об убежище.

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