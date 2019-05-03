Продюсерская компания Higher Ground Productions, которую основали Барак и Мишель Обама, собирается экранизировать для стримингового сервиса Netflix книгу Майкла Льюиса «Пятый риск». В ней рассказывается о начале работы администрации действующего президента США Дональда Трампа.

Об этом Барак Обама, занимавший пост президента до Трампа, рассказал в интервью Variety, передает Медуза.

Среди других проектов, над которыми работает Higher Ground Productions, экранизация биографии американского писателя Фредерика Дугласа, сериал о модной индустрии в Нью-Йорке после Второй мировой войны и программа для детей, рассказывающая о продуктах питания.

Higher Ground Productions подписала контракт с Netflix на производство документальных и художественных фильмов и сериалов в мае 2018 года.

Обама, комментируя соглашение со стриминговым сервисом, подчеркивал, что не планирует использовать Netflix как платформу для полемики с нынешним президентом США Дональдом Трампом.

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