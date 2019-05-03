АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 3 МАЯ 2019 ГОДА

- В Hyatt Regency Dushanbe состоится международная конференция «Содействие СМИ устойчивому развитию мира и демократии», посвященная Международному дню свободы печати.

- По инициативе Комитета молодежи и спорта в Национальной библиотеке состоится Международный форум «Пути достижения профессионального успеха».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 3 МАЯ

Всемирный день свободы печати.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 3 МАЯ

1901-1967 – Родился поэт Мухаммаджон Рахими.

1938 – Родился композитор и музыкант, заслуженный артист Таджикистана Муборакшо Джумаев.

1949-2004 – Родился философ Фатхиддин Сирочов

1954 – Родился экс–глава «Таджикгаза», экс-глава Демпартии Махмадрузи Искандаров

1961 – Родилась танцовщица, Заслуженная артистка Таджикистана Саида Файзалиева.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3 МАЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь (выше 3000 м небольшой снег), гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью -1+4, днем 10-15 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 25-30 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -1+4, днем 15-20 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 мороза, днем 5-10 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь (выше 3000 м небольшой снег), гроза. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 22-27 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 15-20 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 17-19 тепла.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ МЕСЯЦА ЗА АПРЕЛЬ 2019 ГОДА

1 апреля - Президент Эмомали Рахмон в Спитамене открыл флагшток высотой 50 метров, новое здание библиотеки, исторического музея «Курушкада» и музыкальной школы.

- В Таджикистане стартовал весенний призыв

2 апреля - В Душанбе на 102 году жизни скончалась заслуженная артистка Таджикистана Мушаррафа Касымова

- В Спитамене запустили новый цех по производству масла

- На встрече с делегацией Всемирного банка первый замглавы Нацбанка Джамолиддин Нуралиев озвучил просьбу властей Таджикистана о содействии привлечению иностранных инвестиций для Рогунской ГЭС.

3 апреля – В Термезе прошло очередное заседание Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном

- В рамках рабочей поездки в Согд президент Эмомали Рахмон открыл в Худжанде канатную дорогу.

- В Душанбе завершился отопительный сезон

- В Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистана стартовало международное шоу талантов Central Asia’s Got Talent

5-6 апреля – В Душанбе прошло заседание межправкомиссии по делимитации и демаркации госграницы между Таджикистаном и Кыргызстаном, где достигнута договоренность не допускать провокации на спорных участках границ двух государств

8 апреля - В Таджикистане стартовала Неделя Франкофонии

- Комроншо Устопириён выиграл бронзу в Гран-При Анталии

- Шесть человек, в том числе, водитель, погибли и девять получили ранения в результате ДТП в Бальджуванском районе

10 апреля - В Душанбе запретили движение маршруток №10 и 67. По этим маршрутам пустили автобусы AKIA».

- Президент произвёл кадровые перестановки в структурах МИД, «Амонатбонка», мэрии Душанбе

- Юношеская сборная Таджикистана (U-15) по футболу стала победителем международного турнира Кубка «Шелкового пути – Хуашань-2019» (Silk Road – Hua Shan Cup-2019) в Китае.

11 апреля - В отношении экс-главы "Таджик Эйр" возбуждено уголовное дело, он задержан

- ГБАО перевыполнила план армейского призыва, объявленного 1 апреля.

12 апреля - Власти Таджикистана решили определить реальную стоимость имущества проблемных банков, которое выставляется на продажу.

- В Ташкенте открылись Дни таджикского кино

- В Таджикистане заблокирован Яндекс Дзен, ресурс от Яндекса, где информационные агентства размещали свои новости.

15 апреля - МВД сообщило о задержании бывшего директора ГУП «Доступное жилье»

- Власти Таджикистана восстановили налоговые льготы для мукомольных предприятий.

- Начальник пресс-центра ГУ погранвойск ГКНБ Таджикистана подполковник Мухаммад Улугходжаев арестован по подозрению в разглашении государственной тайны

16 апреля - Звонки посредством мессенджеров таджикских операторов «Чи гап?», «MobiГап», «Megafon life» и «Салом» на мобильные номера подорожали в 2 раза.

- ФК «Худжанд» возглавил Виталий Левченко

- Козидавлат Коимдодов возглавил Организацию Ага Хана по развитию в Таджикистане

17 апреля - Глава Таджикистана Эмомали Рахмон призвал таджикскую диаспору России внести посильный вклад в развитие Таджикистана.

18 апреля - По итогам визита Эмомали Рахмона в Москве было подписано 17 соглашений

- Мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал решение об образовании «Фонда развития столицы Таджикистана».

17-18 апреля - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон с официальным визитом посетил Россию.

20 апреля – В День города президент страны Эмомали Рахмон, и мэр столицы Рустам Эмомали открыли в Душанбе школу и амфитеатр

- Дильшод Назаров избран председателем Федерации легкой атлетики Средней Азии

- В Душанбе прошел десятый международный полумарафон

21 апреля - В результате серии терактов в церквях и отелях Шри-Ланки погибли около 300 человек.

– 16-летний житель Турсунзаде погиб в результате схода селевого потока, а в Душанбе погиб пассажир автомашины, на которую упало дерево

- Вратарь «Хатлона» во время матча с командой «Истаравшан» ударил узбекского легионера.

22 апреля - Международная федерация дзюдо отстранила на два месяца таджикских спортсменов Бехруза Ходжазода и Хушкадама Хусравова от соревнований по дзюдо, проводимых под своей эгидой из-за их несогласованного участия в чемпионате мира по самбо в 2018 году.

- Компартия Таджикистана отметила день рождения Ленина принятием в свои ряды новых членов

- Спектаклю «Фирдавси» присужден гран-при фестиваля «Парасту-2019»

23 апреля - Эмомали Рахмон отменил решение по повышению цен на мобильный интернет

- Глава Антимонопольной службы Таджикистана Саади Кодирзода снят с занимаемой должности. Он назначен заместителем главы Исполнительного аппарат президента.

- Таджикские дзюдоисты Комроншо Устопириён и Темур Рахимов выиграли серебряные медали чемпионата Азии и Океании в ОАЭ.

- Голкипер команды «Хатлон» Шахром Исмоилов дисквалифицирован на 3 матча и оштрафован на 1000 сомони за то, что ударил во время матча игрока «Истаравшан».

- В Таджикистане вновь ограничен доступ к социальным сетям

24 апреля - КЧС Таджикистана эвакуировал жителей восьми сел района Рудаки и города Гиссар из-за стихии

- Хуршед Азизов, жестоко избивший свою девушку, приговорен к восьми месяцам лишения свободы.

- Рустам Эмомали избран новым президентом CAFA (Central Asian Football Association).

- Дилшод Назаров стал пятикратным чемпионом Азии

25 апреля - Эмомали Рахмон поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах в Украине

- Боксер Баходур Усмонов в своей весовой категории выиграл золото чемпионата Азии в Бангкоке

26 апреля - Таджикистан ввел госпошлины для туристов

- В Душанбе открылся VI Международный этно-джазовый фестиваль.

- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял участие и выступил на форуме «Один пояс – один путь» в Китае

- Таджикистан запустил специальный интернет-портал о торговой системе страны

27-28 апреля - Военные разведчики Таджикистана и Узбекистана провели совестные учения на полигоне «Фахрабад» Таджикистана

29 апреля – Спикер парламента Шукурджон Зухуров обвинил Антимонопольную службу «во взбудораживании таджикского общества»

- Репортёры без границ и НАНСМИТ призвали правительство Таджикистана разблокировать «Азия-Плюс» и мессенджеры

30 апреля – 84 таджикских ребенка были доставлены спецрейсом из Багдада в Таджикистан

- Мэр Душанбе выделил около 700 тыс. сомони для поощрения участников ВОВ

- Президент страны Эмомали Рахмон провел заседание правительства

- Совет министров обороны ОДКБ одобрил Перечень дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье.