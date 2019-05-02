HUAWEI представила в столице Таджикистана линейку новых смартфонов HUAWEI P30. В честь этого события было организовано грандиозное шоу на площади 800-летия Москвы c участием популярной певицы Мадины Акназаровой.

В день старта продаж также было объявлено о конкурсе Tajikistan selfie show, где первых покупателей новинок смартфонов серии HUAWEI P30 ждали специальные призы и подарки, среди которых: Huawei Watch GT, Huawei FreeBuds lite и Bluetooth-динамик.

Напомним, что в новую линейку вошли три модели: HUAWEI P30 Pro, HUAWEI P30 и HUAWEI P30 Lite. Устройства серии HUAWEI P30 стали новыми флагманскими камерофонами компании, способными конкурировать с профессиональными камерами благодаря инновационному спектральному сенсору HUAWEI, объективам с суперзумом, новой TOF-камере (Time of Flight) и технологиям стабилизации изображения OIS и AIS.

Реалистичная фотосъемка профессионального уровня

Смартфоны серии HUAWEI P30 меняют представление о мобильной фотографии. HUAWEI P30 Pro достиг рекордно высокого рейтинга DxOMark – 112 баллов. Он оснащён новой системой Leica с четырьмя камерами, включая 40 МП основную камеру со спектральным сенсором HUAWEI, 20 МП ультраширокоугольный объектив, 8 МП телефото-объектив, а также TOF камеру. Новые смартфоны оснащены 32 МП фронтальной камерой для селфи-съемки.

1/1.7-дюймовый спектральный сенсор HUAWEI регистрирует свет абсолютно новым способом. Цветовой фильтр RYYB сенсора отличается от традиционного фильтра RGGB тем, что в нём зелёные пиксели заменены на жёлтые, что позволило расширить диапазон ISO вверх до значений 204 800 и 409 600 для HUAWEI P30 и HUAWEI P30 Pro соответственно.

Благодаря этому фундаментальному изменению в технологии сенсора в сочетании с светосильными объективы камер (f/1.6) и системой стабилизации HUAWEI AIS+OIS HUAWEI P30 Pro предлагает новые возможности для мобильной фотографии и видеографии в широком диапазоне сценариев съёмки и условий освещения.

Объективы с суперзумом благодаря перископической конструкции обеспечивают качественное 5-кратное оптическое увеличение. Сенсор также имеет гибридный 10-кратный зум и цифровой зум с 50-кратным увеличением.

Призматический оптический элемент в телефото-камере отклоняет свет на 90 градусов и обеспечивает максимальное фокусное расстояние, при этом позволяя сохранять корпус смартфона тонким.

Флагман HUAWEI P30 Pro оснащен TOF-камерой, которая определяет глубину резкости и позволяет аккуратно разделить изображение на отдельные элементы. Точное измерение дистанции до объекта позволяет смоделировать несколько уровней боке — от полностью чёткого заднего плана до кремового боке в стиле Leica, позволяющего выделить объект в любом сюжете.

Функция HUAWEI AI HDR+ позволяет фронтальной и основным камерам объединять серию снимков в один финальный с необходимой экспозицией — без пересветов и глубоких теней. Портретный режим способен сохранить даже самые мелкие детали, такие как тонкие пряди волос вокруг лица модели. Этот режим использует информацию о глубине резкости и фирменные алгоритмы, чтобы получать снимки с размытым фоном и высокой детализацией лица и фигуры модели.

Переосмысление мобильной видеографии

Благодаря широкому набору видеофункций, серия HUAWEI P30 готова к переходу в новую эру видеографии студийного уровня. Спектральный сенсор HUAWEI позволяет снимать видео в условиях с предельно низким уровнем освещённости и получать масимально четкие видеоролики. Технологии HUAWEI AIS и OIS теперь поддерживают стабилизацию во время видеосъёмки, а объективы с суперзумом обеспечивают высокую чёткость крупных планов. Видеоредактор с функциями искусственного интеллекта предлагает пользователю инструменты для добавления фоновой музыки и специальных эффектов.

Устройства серии HUAWEI P30 позволяют одновременно использовать две основные камеры для записи разных вариантов видео с помощью технологии HUAWEI Dual-View. В этом режиме можно одновременно снимать общие планы ультраширокоугольной камерой и крупные планы телеобъективом.

Прогрессивный дизайн

HUAWEI P30 с диагональю экрана 6,1 дюйма и 6.47-дюймовый HUAWEI P30 Pro будут доступны в двух вариантах градиентной расцветки — светло-голубой (Breathing Crystal) и северное сияние (Aurora). Корпус смартфонов имеет 9-слойное нанооптическое покрытие. Экран с разрешением FHD+ (2340x1080 точек) имеет монолитную поверхность с небольшим скруглением (Dewdrop), максимальное покрытие площади корпуса и симметричный дизайн.

Под стекло встроен дактилоскопический сенсор для быстрой и надёжной идентификации владельца. HUAWEI P30 Pro также использует технологию HUAWEI Acoustic Display со встроенным под экран динамиком.

Максимум возможностей

Модели P30 и P30 Pro также имеют ряд передовых функций, обеспечивающих конкурентные преимущества в мощности, производительности и эффективности:

- Серия P30 обладает высокой производительностью и энергоэффективностью благодаря применению процессора HUAWEI Kirin 980. Он изготовлен по 7-нм технологии и с помощью двойного нейромодуля поддерживает быстрое распознавание изображений.

- Смартфоны серии HUAWEI P30 работают под управлением системы EMUI 9.1, которая теперь использует специальную расширяемую файловую систему (EROFS), значительно повышающую скорость считывания данных с накопителя. Новая ОС также использует технологию HUAWEI Share OneHop для быстрого обмена данными между смартфонами HUAWEI и ПК.

- HUAWEI P30 Pro оснащен емким аккумулятором объемом 4200 мА*ч и быстрой зарядкой Super charge мощностью 40 Вт, которая позволяет зарядить устройство на 70% всего за 30 минут. Таким образом, смартфон может работать дольше, чем полный рабочий день, даже при интенсивном использовании.

- Оптимальное распределение тепла и эффективность охлаждения в смартфонах серии HUAWEI P обеспечивает инновационная система охлаждения.

- Обе модели имеют продвинутые средства беспроводной связи, включающие поддержку Dual SIM и Dual VoLTE.

Huawei P30 Lite

Новинка оснащена новым 12-нм процессором среднего уровня Kirin 710, тройной основной камерой с ультраширокоугольным объективом и фронтальной камерой высокого разрешения с технологиями искусственного интеллекта. Система основной тройной камеры включает в себя: основной модуль 24 МП (диафрагма f/1.8), широкоугольный модуль 8 МП (угол обзора 120°, f/1.8) и модуль 2 МП для создания эффекта боке.

При съёмке основной камерой алгоритмы искусственного интеллекта распознают до 22 категорий сценариев и автоматически подбирают оптимальные настройки цветопередачи, яркости и контрастности. При съёмке применяется фазовая (PDAF) и контрастная (CDAF) автофокусировка.

Для съёмки автопортретов смартфон оснащён фронтальной камерой 32 МП с диафрагмой f/2.0. При съемке на фронтальную камеру искусственный интеллект распознаёт до 8 категорий сценариев, а также автоматически определяет контуры лица и обрабатывает фото.

Его спецификации включают безрамочный LTPS-экран с диагональю 6,1 дюйма с разрешением FHD+ (2312 × 1080 точек), 12-нм процессор Kirin 710. На борту смартфона также имеется 4 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт флеш-памяти, есть поддержка карт microSD (до 512 Гбайт, слот совмещён с SIM-картой). Ёмкость аккумулятора равна 3340 мА·ч.

Так же, как и старшие модели, смартфон P30 lite работает под управлением системы EMUI 9.0.1 на основе Android 9.0.

Цена и доступность:

HUAWEI P30 и HUAWEI P30 lite доступны в продаже в Таджикистане c 27 апреля. Информация о старте продаж Huawei P30 Pro будет объявлена в мае:

А акция с подарками продлится с 28 апреля 2019 года по 5 мая 2019 года в двух брендшопах Душанбе, а также в брендшопе в г. Худжанд и брендшопе в г. Бохтара.

О HUAWEI:

Продукты и услуги компании HUAWEI доступны более чем в 170 странах мира и используются одной третью населения планеты. В Казахстане компания работает с 1998 года и сегодня представлена тремя бизнес-группами: Huawei Carrier сотрудничает с казахстанскими операторами связи, Huawei Consumer занимается производством смартфонов, планшетов, ноутбуков, носимых устройств и аксессуаров, Huawei Enterprise предоставляет корпоративным клиентам IT-оборудование и решения для оптимизации рабочих процессов.

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