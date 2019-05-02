В Казахстане завершен прием заявлений от желающих баллотироваться на внеочередных президентских выборах.

Как указывается в сообщении Центральной избирательной комиссии Казахстана, заявления на участие в выборах подали восемь претендентов на пост главы государства, среди них - действующий президент Касым-Жомарт Токаев, выдвинутый правящей партией "Нур Отан".

Кроме него, в президенты баллотируются писатель Садыбек Тугел, профсоюзный деятель Амангельды Таспихов, депутаты Дания Еспаева и Жамбыл Ахметбеков, общественный деятель Жуматай Алиев, вице-министр сельского хозяйства Толеутай Рахимбеков и политический и общественный деятель, журналист Амиржан Косанов.

Для регистрации кандидатов, которая закончится 11 мая, им нужно собрать 118 140 подписей в свою поддержку, а также предоставить справку о состоянии здоровья и декларацию о доходах.

Между тем, как сообщает ИА "Фергана", имена большинства претендентов населению не известны.

Будущие избиратели негодуют: «Кто все эти люди? Я знаю только Токаева». Эксперты отмечают, что подобное возмущение граждан было инсценировано властями.

«Судя по тому, что у нас народ выбирает по известности, то упор был сделан именно на это. Поэтому они будут за Токаева. И это по сценарию властей», - замечает политолог Толганай Умбеталиева.

Она уверена, что некоторые кандидаты участвуют в выборах формально, и не исключает, что каждой партии пришел указ сверху - выдвигать своих кандидатов, которые в то же время ни при каких условиях не смогли бы составить конкуренцию Токаеву.

«Для каждой партии выдвижение кандидата - пиар и возможность зарекомендовать себя к парламентским выборам, - объясняет эксперт. - Допустим, выдвинули женщину, показав, какая у партии хорошая гендерно-либеральная политика. Понятное дело, что никто на победу даже не замахивается. Тем более партиям, которые играют в игру власти, должность президента сейчас уже неинтересна. Все понимают, что, даже если станешь президентом, все будет решать Назарбаев. Для конкретной партии участие в выборах - это своего рода экзамен, шанс показать, на чьей они стороне и по каким правилам играют».

Эксперты солидарны во мнении, что основная борьба за пост президента ожидается между Токаевым и Косановым, но кандидат от правящей партии выиграет со значительным отрывом.

О проведении досрочных выборов в Казахстане было объявлено 19 марта, когда Нурсултан Назарбаев ушел в отставку после почти 30 лет правления. В соответствии с конституцией республики полномочия президента перешли к председателю сената Касым-Жомарту Токаеву. Досрочные президентские выборы запланированы на 9 июня.

Предыдущие президентские выборы в Казахстане состоялись в апреле 2015 года. Президент республики избирается сроком на пять лет. Согласно конституции, очередные выборы главы государства проводятся в первое воскресенье декабря, а внеочередные назначаются решением президента страны и проводятся в течение двух месяцев со дня их назначения.

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