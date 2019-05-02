На долю Таджикистана приходится 19% одобренного международными банками развития финансирования в первом квартале этого года для стран СНГ.

Об этом говорится в подготовленном Евразийским банком развития Обзоре инвестиционной деятельности международных банков развития за первые три месяца 2019 года.

Проекты в Таджикистане реализуются в секторах муниципальной инфраструктуры и энергетики.

Отмечается, что в первом квартале нынешнего года Всемирный банк и Евразийский фонд стабилизации и развития (ранее - Антикризисный фонд ЕврАзЭС) согласовали с Таджикистаном по одному проекту сумму $98 млн, что составляет 19% от общего размера финансирования в странах СНГ.

В целом, с начала этого года международные банки развития одобрили финансирование в странах СНГ на сумму $1 млрд 285 млн.

Наибольшая доля одобренных проектов приходится на Узбекистан – $202,3 млн (39% от общего объема). В Кыргызстане выделили финансы на четыре проекта на сумму $112,1 млн (21%), в Беларуси инвестиции составили $92,4 (18%), а доля Украины составила всего 3%.

Напомним, Всемирный банк одобрил выделение гранта Таджикистану на реализацию проекта сельского водоснабжения и санитарии на сумму $58 млн. В рамках проекта будут профинансированы мероприятия по улучшению инфраструктуры с целью подключения сельских домохозяйств в Хатлонской области к базовым услугам водоснабжения и улучшения качества услуг водоснабжения в условиях существующих подключений.

ЕФСР одобрил Таджикистану кредит на сумму $40 млн для финансирования первой фазы реабилитации Нурекской ГЭС. Проектом предусматривается приобретение, поставка, установка и ввод в эксплуатацию шести однофазных автотрансформаторов взамен аналогичного оборудования, установленного сейчас на трансформаторной подстанции Нурекской ГЭС.

Проект является частью проекта реконструкции Нурекской ГЭС, состоящего из двух фаз, с общей суммой финансирования до $700 млн. Реализация первой фазы реконструкции станции также финансируется Всемирным банком и АБИИ.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.