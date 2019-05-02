Суд района Шохмансур города Душанбе приговорил жителя Хатлонской области к 6 годам лишения свободы за незаконный ввоз просроченных лекарств, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Таджикистана.

Фарход Курбонов был задержан 22 октября 2018 года в аэропорту Душанбе.

«Он из Турции привёз более 800 пачек 7 наименований лекарственных препаратов на общую сумму $3 тыс. Было установлено, что лекарства ввезены незаконно, без разрешения Службы государственного надзора за фармацевтической деятельностью Республики Таджикистан. Более того они не отвечали стандартам», - сообщает источник.

В отношении Курбонова было возбуждено уголовное дело по статье 210 (незаконное занятие частной медицинской и частной фармацевтической деятельностью) УК РТ.

«Решением суда района Шохмансур города Душанбе Фарход Курбонов приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Также он два года не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью – реализацией фармацевтической продукции», - отмечает пресс-служба.

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