Дорога Душанбе-Худжанд закрыта из-за схода оползня на 119 км, сообщает пресс-служба филиала компании IRS в Таджикистане.

«Сегодня утром на 119 км дороги Душанбе-Худжанд в результате схода оползня обрушилась часть дороги», - сообщает пресс-служба.

Пресс-секретарь компании Далер Мерганов сообщил «АП», что техника уже работает на месте и до полудня дорогу откроют для движения.

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«На место происшествия направлена дорожная техника компании, они отчистят дорогу и восстановят пострадавший участок. К сожалению, обрушившийся участок надо строить заново. Поэтому мы постараемся до полудня открыть движение хотя бы в одностороннем порядке. То есть, движение будет открыто по очереди с двух сторон», - сообщил Мерганов.

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