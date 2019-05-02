Национальный банк Таджикистана разрешил платежной системе BLIZKO функционировать на территории Таджикистана.
Правление НБТ своим решением предоставил Межрегиональному коммерческому банку развития связи и информатики лицензию для деятельности оператора платежной системы BLIZKO сроком на три года, сообщает пресс-служба таджикского регулятора.
Соответствующим подразделениям НБТ поручается вносить систему BLIZKO в Реестр операторов платежных систем.
Платежная система BLIZKO уже заключила договоренности с 3 таджикскими кредитными организациями для осуществления денежных переводов без открытия банковского счета, говорится в сообщении.
Таким образом, в настоящее время в Реестр операторов платежных систем содержит 12 операторов.
До системы BLIZKO лицензию НБТ получили «Корти милли», «Вестерн Юнион», Visa, Mastercard, «Золотая Корона», CONTACT, ЮНИСТРИМ, «Осон», «Атласпэй», Express Pay, «НАРОДНАЯ».
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