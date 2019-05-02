В этом году размер «закота» (обязательный годовой налог в пользу бедных) установлен в размере 500 сомони и его должны давать те мусульмане, у которых есть лишние средства в размере не менее 20 тыс. сомони, пресс-служба Исламского центра республики.

«Размер фитра (пожертвования) в текущем году установлен в размере 5 сомони за весь месяц. Духовное управление мусульман Таджикистана определило данную сумму, исходя из средней стоимости двух килограммов муки, согласно исламским канонам», - сообщает пресс-служба.

По данным источника, сумму за каждый пропущенный день поста установили в размере 10 сомони.

То есть, человек, который не смог держать пост в течение священного месяца, должен пожертвовать 300 сомони (по 10 сомони за каждый пропущенный день).

В прошлом году сумма закота составляла 510 сомони.

Священный месяц Рамазан наступает в этом году в Таджикистане 6 мая.

Рамазан — месяц священного поста у мусульман. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости. Воздержание начинается за пять минут до утреннего намаза и заканчивается после захода солнца (с началом вечернего намаза).

Месяц Рамазан завершается праздником Иди Рамазон, являющимся первым по значению праздником у мусульман. Он начинается в последний день месяца Рамазан, в этом году это будет 16 июня.

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