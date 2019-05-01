В рамках создания в Узбекистане сети современных кинотеатров в республике появился киномобиль – передвижной кинотеатром.
Он первый не только в Узбекистане, но и во всей Центральной Азии, сообщает Kun.uz.
Специализированный транспорт завезен в республику при финансовой поддержке Национального банка Узбекистана. Мобильный кинотеатр оснащен современным оборудованием. Он увеличивается в ширину на шесть метров и превращается в зал на 80 зрительских мест.
Презентация передвижного кинотеатра состоялась в Сурхандарьинской области в рамках визита в этот регион президента страны Шавката Мирзиёева. Таким образом, киномобиль способен демонстрировать фильмы жителям самых отдаленных уголков республики.
В рамках правительственного постановления, по всей стране построят 50 кинотеатров - 15 одноэтажных, 24 двухэтажных и 11 летних на 5500 зрительских мест в целом. Проект планируется завершить до конца года. Общие затраты на возведение кинотеатров составляют 121,5 млрд сумов, из которых 85 млрд – средства Нацбанка, остальные – деньги частных компаний, которые впоследствии возьмут заведение в управление.
Национальное агентство «Узбеккино» занялось созданием единой кинопрокатной сети после поручения Шавката Мирзиёева в сентябре 2017 года, сообщает «ИА Фергана». В начале прошлого года агентство разработало проект правительственного постановления, предусматривающего создание госпредприятия «Республика кинопрокат маркази», которое «объединит разрозненные субъекты» в общереспубликанскую кинопрокатную сеть на принципах государственно-частного партнерства. Компания будет также формировать единую репертуарную политику.
С 1 января 2019 года все узбекские кинотеатры, включая частные, обязали ежедневно демонстрировать по два полнометражных фильма отечественного производства. При этом с 2021 года квота узбекских кинокартин составит 25% от общего месячного объема экранного времени, в праздничные дни – 40%.
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