АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 2 МАЯ 2019 ГОДА

- В зале Академии наук Таджикистана состоится международная научная конференция «Основные проблемы стран Ближнего и Среднего Востока: процесс установления мира и борьба с терроризмом». Начало в 09:00

- В Санкт-Петербурге начнется неделя моды NEVA Fashion Week и St.Petersburg Fashion Day. Неделю моды откроет показ коллекции таджикского бренда ZHIWJ by Nafisa Imranova.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 2 МАЯ

1946 – В столице Таджикистана открылся стадион «Динамо».

2014 - В Таджикистане создан Национальный Совет по народонаселению и развитию

2018 - Налоговый комитет при правительстве Таджикистана запустил сервис по оплате налогов банковской картой.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 2 МАЯ

1903-1978 – Родился первый таджикской профессиональный кинорежиссер, основатель Душанбинской и Ташкентской киностудий, Народный артист СССР, Герой Социалистического труда Камиль Ярматов.

1911-1977 – Родился Народный поэт Таджикистана, Герой Социалистического труда, Герой Таджикистана, Лауреат Ленинской премии, председатель Советского комитета солидарности со странами Азии и Африки Мирзо Турсун-заде.

1915-1974 – Родился ученый–филолог, Заслуженный деятель науки Таджикистана Носирджон Масуми.

1928-2001 – Родился академик, государственный деятель Акбар Махсумов.

1947-1997 – Родился Максуд Икромов, Депутат Верховного Совета РТ двух созывов

1958 – Родился журналист Алихон Зарифи.

1963-2002 – Родился журналист, певец Лидуш Хабиб.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2 МАЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь (выше 3000 м небольшой снег), гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 21-26 тепла, в горах ночью -1+4, днем 10-15 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 24-29 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 1-6 тепла, днем 14-19 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 мороза, днем 5-10 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных горных районах кратковременный дождь (выше 3000 м снег), гроза. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 22-27 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 15-20 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 16-18 тепла.