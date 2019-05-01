11-классник из Душанбе Масъудшо Давлатзода стал учеником года столицы. Диплом победителя и 3000 сомони вручил ему за успехи в учебе сам Рустам Эмомали.

Ученику года, как оказалось, удалось отличиться не только хорошим знанием по 12 школьным предметам, но и своими взглядами на социально-значимые вопросы.

Мы съездили в гости к Масъудшо, и узнали, что именно на данный момент его больше всего волнует. Все оказалось просто – переживает он, в первую очередь, за систему образования в стране.

Именно эта сфера является основой всех основ, считает школьник, и предлагает начать реформу с повышения заработной платы учителям.

Чем еще отличился школьник, узнайте в нашем очередном сюжете.

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Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.

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