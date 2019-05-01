Сегодня, в праздничный, но совсем не выходной день трудящихся собрали для вас шуточный топ профессий, которых у нас еще нет, но могли бы быть.

Трамбовщик пассажиров в транспорте

Для Таджикистана эта профессия может стать настоящей находкой. Появилась она в Японии в середине 70-х и существует исключительно в метро, как в самом популярном виде общественного транспорта в стране.

Фото lux.fm

А называется она осия. Пользуется популярность эта специальность также и в Китае. В обязанности специалиста-трамбовщика людей входит активная помощь пассажирам при посадке в переполненные вагоны метро.

Осия в красивой синей или серой форме никому не позволяют остаться на платформе и уныло провожать взглядом уходящий вагон. Трамбовщикам удается «впихнуть невпихуемое» – в вагон помещается ровно столько людей, сколько желает уехать.

Фото lux.fm

Понимаете да, на что мы намекаем?

Клакер

Клакер (от фр. claque - хлопок ладонью) - человек, который хлопает вам на публичных выступлениях за денежку. Нужно просто на спектаклях, шоу-программах, презентациях в нужное время кричать «браво» и громко аплодировать, и за это получать деньги.

Например, если балерина долго крутит фуэте, даже рядовой зритель, ничего не понимающий в балете, заметит виртуозность и без клакеров. Но есть элементы, в которых обычный смотрящий не разбирается: ну, сделала чего-то, ногой подрыгала. Вот тут важно показать экстаз – когда у зрителей даже мысли нет похлопать.

Фото postila.ru

С помощью клакеров можно создать искусственный успех или провал презентации нового продукта компании или любого другого публичного мероприятия. На них клакеры начинают «обсуждения» с посетителями ивента, создают резонанс, пускают нужную «утку».

Феномен клаки основывается на обычном эффекте социального доказательства. Клакеры буквально навязывает свое мнение другим, и поскольку в большей степени люди бояться не соответствовать общему мнению, то подхватывают нужную волну, и ведут себя так, как нужно заказчику.

Кстати, клакер древняя профессия, о которой упоминается в III веке до н.э., когда комедиограф Филемон нанимал их против своего конкурента Менандра.

Таксидермист

Нет, таксидермист – не дерматологическая болячка и даже не плохой таксист. Это редкий и востребованный в аграрных странах профессионал, который делает натуралистические чучела животных из их трупов, чтобы отгонять птиц от урожая.

Чтобы стать таксидермистом надо обладать знаниями во многих профессиях: анатомии, зоологии, быть художником и скульптором, а еще химиком и ветеринаром.

Фото vaxpopuli.kz

Эта профессия не для широких масс в силу своей непривлекательности: работа с химикатами и с не эстетическими во всех смыслах материалами, не пользуется популярностью. На всю республику, возможно, есть несколько таксидермистов, и то их никто не видел.

Только поговаривают, что они есть в Хатлонской области.

Трамидатор

Есть такая должность стоять в очереди, и называется она трамидатор. То есть человек в любое время суток занимает очередь за клиента в нужном учреждении, в нужный кабинет, и стоит столько, сколько потребуется. Как только приблизится ваша очередь, вам сообщат. Останется только приехать и расплатиться с тармидатором.

Фото ekonomvremy.ru

Кажется, совсем скоро эта профессия станет очень востребованной на таджикском рынке услуг с учетом того, что у современных (читаем занятых) людей хронически не хватает времени на все, кроме работы.

Этот вид деятельности зародился в Америке, после появился в Европе, точнее, в Британии, где и приобрел свое название после того, как исследователи озвучили, что обычный британец тратит целый год своей жизни в очереди. Тогда предприимчивый бизнесмен открыл компанию, в которой можно заказать профессионального стояльщика в очереди.

Живой манекен

Когда обычные манекены уже не справляются со своей работой, выходят живые манекены. Это обычная должность в дорогих магазинах одежды на случай, если покупатель не хочет примерять одежду на себе, но хочет знать, как она будет выглядеть на живом человеке.

Фото Rips

Оплачивается эта работа очень даже достойно – приблизительно около $100 за час, но это в Америке. На столь высокую оплату в Таджикистане рассчитывать не стоит, но и образования особого для того, чтобы стать живым манекеном не требуется. Стоишь себе в красивой одежде на витрине и деньги получаешь.

Правда, не все так просто. По признаниям представителей этой профессии, сложно находиться в неподвижном состоянии на протяжении долгого времени. Особенно, когда хочется почесать нос. Также отсутствие двигательной активности приводит к тому, что некоторые части тела немеют.

Фото Vicer.ru

Согласитесь, люди с неустойчивой психикой могут впасть в замешательство, а то и сойти с ума, если во время посещения магазина им покажется, что манекен на витрине только что пошевелился. Но теперь вы знаете, что пугаться в таком случае не стоит. Вероятней всего, только что вы впервые в жизни увидели живой манекен.

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