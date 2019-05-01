Сегодня, в праздничный, но совсем не выходной день трудящихся собрали для вас шуточный топ профессий, которых у нас еще нет, но могли бы быть.
Трамбовщик пассажиров в транспорте
Для Таджикистана эта профессия может стать настоящей находкой. Появилась она в Японии в середине 70-х и существует исключительно в метро, как в самом популярном виде общественного транспорта в стране.
А называется она осия. Пользуется популярность эта специальность также и в Китае. В обязанности специалиста-трамбовщика людей входит активная помощь пассажирам при посадке в переполненные вагоны метро.
Осия в красивой синей или серой форме никому не позволяют остаться на платформе и уныло провожать взглядом уходящий вагон. Трамбовщикам удается «впихнуть невпихуемое» – в вагон помещается ровно столько людей, сколько желает уехать.
Понимаете да, на что мы намекаем?
Клакер
Клакер (от фр. claque - хлопок ладонью) - человек, который хлопает вам на публичных выступлениях за денежку. Нужно просто на спектаклях, шоу-программах, презентациях в нужное время кричать «браво» и громко аплодировать, и за это получать деньги.
Например, если балерина долго крутит фуэте, даже рядовой зритель, ничего не понимающий в балете, заметит виртуозность и без клакеров. Но есть элементы, в которых обычный смотрящий не разбирается: ну, сделала чего-то, ногой подрыгала. Вот тут важно показать экстаз – когда у зрителей даже мысли нет похлопать.
С помощью клакеров можно создать искусственный успех или провал презентации нового продукта компании или любого другого публичного мероприятия. На них клакеры начинают «обсуждения» с посетителями ивента, создают резонанс, пускают нужную «утку».
Феномен клаки основывается на обычном эффекте социального доказательства. Клакеры буквально навязывает свое мнение другим, и поскольку в большей степени люди бояться не соответствовать общему мнению, то подхватывают нужную волну, и ведут себя так, как нужно заказчику.
Кстати, клакер древняя профессия, о которой упоминается в III веке до н.э., когда комедиограф Филемон нанимал их против своего конкурента Менандра.
Таксидермист
Нет, таксидермист – не дерматологическая болячка и даже не плохой таксист. Это редкий и востребованный в аграрных странах профессионал, который делает натуралистические чучела животных из их трупов, чтобы отгонять птиц от урожая.
Чтобы стать таксидермистом надо обладать знаниями во многих профессиях: анатомии, зоологии, быть художником и скульптором, а еще химиком и ветеринаром.
Эта профессия не для широких масс в силу своей непривлекательности: работа с химикатами и с не эстетическими во всех смыслах материалами, не пользуется популярностью. На всю республику, возможно, есть несколько таксидермистов, и то их никто не видел.
Только поговаривают, что они есть в Хатлонской области.
Трамидатор
Есть такая должность стоять в очереди, и называется она трамидатор. То есть человек в любое время суток занимает очередь за клиента в нужном учреждении, в нужный кабинет, и стоит столько, сколько потребуется. Как только приблизится ваша очередь, вам сообщат. Останется только приехать и расплатиться с тармидатором.
Кажется, совсем скоро эта профессия станет очень востребованной на таджикском рынке услуг с учетом того, что у современных (читаем занятых) людей хронически не хватает времени на все, кроме работы.
Этот вид деятельности зародился в Америке, после появился в Европе, точнее, в Британии, где и приобрел свое название после того, как исследователи озвучили, что обычный британец тратит целый год своей жизни в очереди. Тогда предприимчивый бизнесмен открыл компанию, в которой можно заказать профессионального стояльщика в очереди.
Живой манекен
Когда обычные манекены уже не справляются со своей работой, выходят живые манекены. Это обычная должность в дорогих магазинах одежды на случай, если покупатель не хочет примерять одежду на себе, но хочет знать, как она будет выглядеть на живом человеке.
Оплачивается эта работа очень даже достойно – приблизительно около $100 за час, но это в Америке. На столь высокую оплату в Таджикистане рассчитывать не стоит, но и образования особого для того, чтобы стать живым манекеном не требуется. Стоишь себе в красивой одежде на витрине и деньги получаешь.
Правда, не все так просто. По признаниям представителей этой профессии, сложно находиться в неподвижном состоянии на протяжении долгого времени. Особенно, когда хочется почесать нос. Также отсутствие двигательной активности приводит к тому, что некоторые части тела немеют.
Согласитесь, люди с неустойчивой психикой могут впасть в замешательство, а то и сойти с ума, если во время посещения магазина им покажется, что манекен на витрине только что пошевелился. Но теперь вы знаете, что пугаться в таком случае не стоит. Вероятней всего, только что вы впервые в жизни увидели живой манекен.
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said7 часов назад
Таксидермисты у нас есть. Правда он один на всю страну, но на пенсию пока не собирается. Ну так и спроса большого на эту профессию нет.