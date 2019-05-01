Среди душанбинцев начинает зарождаться культура походов в кино в ночное время суток. Последние сеансы в кинотеатре «Кайхон» могут начинаться и в полночь, и за полночь, и зрители все равно приходят. Ну а когда кинотеатр анонсирует показ нашумевших премьер, так там яблоку негде упасть. Даже ночью, даже в будние дни.

Мы тоже пошли на ночную премьеру долгожданного фантастического экшена от Marvel после того, как узнали, что билеты на ночные сеансы первых трех премьерных дней были распроданы за несколько дней наперед.

За три дня – около 50 показов

Дозвониться до кинотеатра нам не удалось – линия постоянно занята, люди бронируют места на финальную часть «Мстителей». Прикупить билетик удалось по знакомству, и то повезло – на последний сеанс вчерашнего дня, который начинался в 11.30 вечера, оставалось только два свободных места. Только попросили нас прийти не за 20 минут до начала фильма, как обычно, чтобы подтвердить бронь, а за полчаса, потому что желающих попасть на сеанс фильм много. Мы так и сделали.

Фото Asia-Plus

Кинотеатр в ночное время ничем не отличается от дневного: все так же много народа. В первые три дня премьеры в кинотеатре запланировано около 50 показов финальной части «Мстителей», и большинство билетов были распроданы по предпродаже. Такой ажиотаж бывает на мировые премьеры регулярно. По словам девушки на кассе, обычно на ночные сеансы приходит около 25% от посетителей кинотеатра в дневное время, но во время премьер залы полные почти круглосуточно.

Фильм «Мстители: Финал» за первые дни проката установил несколько рекордов бокс-офиса: самое быстрое достижение сборов в $1 млрд (5 дней), самые большие сборы за уик-энд в мире $1,2 млрд. долларов, самые большие сборы в мире за уик-энд для формата IMAX $91,5 млн., самые большие сборы в мире за уик-энд для формата 3D $540 млн.

На кассе встречаем молодую пару, которая тоже хочет попасть на «Мстители. Финал». Они пришли без брони, в надежде, что кто-то не придет и им удастся попасть на сеанс.

- Я работаю до 10 вечера, раньше просто физически не могу прийти в кино, только в это время, - говорит Диловар. Кстати, ему и его спутнице повезло: кто-то не подтвердил свою бронь и они купили билеты.

В ожидании начала фильма на диванчике сидела другая пара. Это студенты, а значит наутро в 7 часов им нужно быть на лекциях:

Фото Asia-Plus

- Все нормально, фильм закончится примерно в 3 утра, поспим пару часов и пойдем в университет. Нам не привыкать, зато ночью атмосфера совсем другая! Так что не переживайте за нас, - отвечает Дилфуза.

В это время к нам подошла компания из четырех человек. Один из них, Барзу, рассказывает, что купили три билета по предпродаже:

- Купили мы за три дня до премьеры, но в более удобное время билетов уже не было в продаже, оставались только на ночной сеанс. Мы купили, а чуть позже еще и братишка захотел пойти. Спустя пару часов мы решили купить и ему, но нам сказали, что билетов уже нет, только если он согласен сидеть на стуле.

«Через пару часов нужно идти в офис, лучше сегодня уже не спать»

Зал был почти полон. Свободными остались всего несколько мест – кто-то так и не дошел. В основном, среди зрителей была молодежь – от 17 до 40 лет. Среди них семейные, влюбленные парочки и компании друзей.

Рядом со мной сидит молодая семейная пара, которая что-то бурно обсуждает:

Фото Asia-Plus

- Мы уложили детей и быстренько приехали в кино. Конечно, могли посмотреть дома, но в кинотеатре – совсем другое дело, тем более, что мы фанаты «Мстителей» и очень долго ждали финала, - говорят Гуля и Хаким. По их словам, на 9-ти часовой сеанс они бы не успели, потому что дети в такое время не спят. Гуле наутро ей не нужно идти на работу, а вот Хакиму повезло меньше.

- Ничего страшного, пойдет с красными глазами, - парирует Гуля. – Этот фильм того стоит.

Ну а фильм длился три часа, и ни один зритель не сдвинулся со своего места. Могу точно сказать, что они не спали, а внимательно смотрели, потому что с завидной регулярностью зал реагировал громким смехом на шутки главных героев, а в самые трагичные минуты вскрикивал. Этот сеанс закончился в 02.40 ночи.

Фото Asia-Plus

- Мое тело болит, как будто после долгого рейса в самолете, - признается зрительница Шахноза при выходе из зала. – Фильм хороший, но, думаю, затягивать его на три часа было ошибкой, физически сложно усидеть все это время на одном месте. Через пару часов нужно идти в офис, и, пожалуй, лучше мне сегодня уже не ложиться спать: поеду домой переоденусь, попью кофе и на работу.

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