Жители в городах Алматы и Нур-Султан собрались на несанкционированные митинги и призывают объявить бойкот назначенным на 9 июня досрочным президентским выборам в Казахстане, сообщает радио «Азаттык».

Митингующие также выступают против переименовании Астаны на Нур-Султан.

​«Нур-Султан – не моя столица, Токаев – не мой президент, Дарига – не мой спикер сената», - такие лозунги звучали из уст собравшихся в Алматы и Нур-Султане», - сообщает радио.

Участники также требуют повышения социальной защиты инвалидов, многодетных матерей, протестуют против строительства атомной электростанции.

Участники также своими лозунгами поддержали тех активистов, которые 21 апреля были арестованы на 15 суток в Алматы за плакаты с надписью «Народ устал!», «Долой правительство», «От правды не убежишь!».

«Азаттык» также сообщает о задержании десятка митингующих в Нур-Султане. Репортеры Азаттыка в Алматы не видели задержаний.

Между тем, РИА-новости сообщает, что к выступающим подходили представители органов прокуратуры и сообщили собравшимся о незаконности их действий.

В понедельник генеральная прокуратура Казахстана предупредила граждан о незаконности митингов, призывы к проведению которых распространялись в социальных сетях и мессенджерах.

"Генеральная прокуратура предупреждает, что в случае проведения таких акций, действия участников будут квалифицированы как грубое нарушение закона о порядке организации и проведения мирных собраний и митингов. Правоохранительные органы будут обязаны реагировать и принимать меры к нарушителям", - отмечалось в сообщении надзорного ведомства.

Сегодня ​ в Казахстане отмечают День единства народа Казахстана.

Внеочередные выборы в Казахстане назначены на 9 июня. Кандидатами в президенты выдвинуты восемь человек, в том числе Касым-Жомарт Токаев, бывший спикер сената, вступивший в полномочия президента после отставки Назарбаева и выдвинутый правящей партией «Нур Отан».

Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан более 30 лет, объявил об отставке 19 марта. На следующий день экс-премьер и бывший спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев принес присягу в качестве президента. Сразу после этого он выступил с предложением переименовать столицу страны Астану в город Нур-Султан, а также увековечить имя первого президента республики в названиях центральных улиц городов страны. 23 марта переименование столицы состоялось официально.

В соответствии с законодательством Казахстана Токаев мог занимать пост президента до очередных президентских выборов. Они должны были пройти в стране в 2020 году.

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