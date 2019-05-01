Фильмы с его участием покорили сердца миллионов, его уникальный музей народных музыкальных инструментов посещают любители искусства со всего мира, по его наставлениям нашли себе путь в мир музыки такие популярные певцы и музыканты, как Далер Назаров, Икбол Завкибеков, Муборакшо Мирзоев, Нобовар Чаноров и другие.

Сегодня, 1 мая исполнилось 90 лет со дня рождения народного артиста Таджикской ССР, Лауреата Госпремии имени Рудаки, известного актера театра и кино, музыканта Гурминджа Завкибекова.

В Рушане трудно найти дом, где не звучала бы музыка. Здесь в каждой семье бережно хранят духовное наследие своих предков – песни, стихи, танцы. Игра на народных музыкальных инструментах - это такое же любимое занятие для рушанцев, как футбол для бразильцев.

Именно в этом краю, в селе Шуджанд родился в майский праздничный день 1929 года Гурминдж. И неудивительно, что еще с детских лет он полюбил музыку, жил ею. Любимым музыкальным инструментом Гурминджа был ситар. Он не мог без трепета в душе слушать его волшебный звук. В школьном музыкальном кружке Гурминдж столь виртуально играл на ситаре, что когда в 1941 встал вопрос о выборе юных музыкантов для участия в первой декаде «Искусства и литературы Таджикистана в Москве», его кандидатура была одобрена без лишних вопросов.

Юный Гурминдж (крайний справа) на декаде «Искусства и литературы Таджикистана в Москве»

Музыкально-этнографический детский ансамбль «Бачагони Помир», в составе которого выступал юный Гурминдж, имел большой успех среди российских зрителей.

Борьба или сцена?

В юности Гурминдж, как и многие бадахшанцы, увлекался борьбой. В Шуджанде он был одним из лучших пахлавонов, имел множество побед в различных соревнованиях и всерьез задумывался о карьере спортсмена. Однако любовь к искусству оказалась сильнее. В 1946 году, в 17-летнем возрасте он поступил в Хорогский областной музыкально-драматический театр.

Затем поступил в Ташкентский театрально-художественный институт им. А. Н. Островского. После окончания института, в 1954 году Гурминдж начал карьеру актера в Таджикском академическом театре драмы им. А. Лохути. Исполнил ряд главных ролей таджикских национальных героев.

Завкибеков еще со студенческих лет интересовался кино, и когда представилась возможность, он решил проверить себя на новом поприще.

Спектакль "Рустам и Сухроб". В роли Рустама Гурминдж Завкибеков

Его первой экранной работой стал эпизод в фильме «Дохунда» режиссёра Льва Кулешова по одноимённому роману Садриддина Айни.

Открытый взгляд, красивое лицо, крепкое телосложение и самое главное, умелое воплощение в роль своего героя сразу привлекли внимание известных кинорежиссёров к молодому таланту.

Гурминдж снялся более чем в 40 фильмах. Среди популярных картин с его участием – «Огонек в горах», «Человек меняет кожу», «Знамя кузнеца», «Рустам и Сухроб», «Семейные дела Гаюровых», «Сказание о Сиявуше», «Джура охотник из Мин архара», «Государственная граница» и многие другие.

В легендарной картине Бориса Кимягарова «Знамя кузнеца» Завкибеков сыграл роль юноши в тигровой шкуре. И хотя он не был там среди главных героев, свой «отрезок» в фильме он сыграл отлично, получив хорошие отзывы экспертов. Кстати, роль возлюбленной юноши сыграла известная певица Нукра Рахматова.

Кадр из фильма "Знамя Кузнеца" вместе с певицей Нукрой Рахматовой

- Я работала в то время в Госфилармонии, у нас были шестимесячные гастроли по городам СССР, - вспоминает Рахматова. - Когда мы вернулись домой, на следующий день меня пригласили в студию Бориса Кимягарова, где шли кинопробы на новую картину «Знамя кузнеца». В отборе участвовало огромное количество красивых и достойных актрис на роль возлюбленной юноши в тигровой шкуре, которую играл Гурминдж Завкибеков. Но судьба распорядилась так, что на эту роль утвердили меня. Съемки проходили в Гиссаре. Завкибеков только начинал свой путь в кино, но было видно, какой у него большой талант. Удивительной души был человек.

Строгий отец, любящий муж

Со своей женой, Тамарой Павловной Зайченко, Гурминч Завкибеков встретился, когда учился в театральном институте города Ташкента. Она жила в Ташкенте и училась в педагогическом институте. После окончания института Гурминч приехал в Душанбе уже с женой. Бок о бок они прожили всю жизнь, родив и воспитав двух сыновей — Геннадия и Икбола.

Икбол Завкибеков, руководитель популярной в Таджикистане группы «Шамс», был рядом с отцом и матерью до последних их дней. С нежностью и теплотой он вспоминает своих родителей.

Икбол Завкибеков

- Наши родители, их отношение друг к другу, к родным, друзьям, знакомым было примером для нас. Папа был строгим, но не грубым. Помню, когда я нагрубил учительнице в школе, он узнал об этом и когда пришел с работы вечером, подождал, пока я лягу спать. Затем, усевшись на краю кровати и строго посмотрев на меня, сказал «Спокойной ночи, сынок, но прежде чем уснуть, вспомни, что хорошего ты сделал сегодня?». Этого было достаточно, чтобы я больше не повторил такой поступок.

Мама работала учителем математики в художественном училище. Она всегда была рядом с нами, не умела обижаться, и если даже что-то ее обижало, она это быстро забывала, прощала людей. Отца она поддерживала во всем. У нас в доме бывало много народу, но ни разу от мамы я не слышал упреков в адрес папы, никогда не слышал крика в доме. Они были единым целым.

По словам внука Гурминджа Завкибекова, Максада, его дед и бабушка были очень похожи по характеру.

Внук Гурминджа Завкибекова - Максад

- Они оба очень любили гостей, всегда были рады им. Моя бабушка очень хорошо знала наши обычаи, традиции, умело готовила национальные блюда, особенно ширчой, оши палав.

Гурминдж Завкибеков ушел из жизни 21 октября 2003 года, в 74-летнем возрасте.

Музей как память

Гурминдж Завкибеков помимо сцены до конца своей жизни увлекался музыкой. После себя он оставил неизгладимую память для потомков в виде уникального музея народных музыкальных инструментов.

- Папа собирал народные инструменты с юности. Сначала они хранились у нас в квартире в Душанбе. Можно сказать, что музей создавался у нас дома. Посмотреть и поиграть на музыкальных инструментах приходили все - и соседи, и друзья, и родственники, и те, кого мы не знали. С детских лет я жил среди актеров, музыкантов. Вокруг меня пели, танцевали, играли. Папа был «жаворонком», он всегда вставал рано, брал в руки какой-нибудь инструмент, настраивал его, прислушивался к звукам. Про свои утренние занятия он говорил: «Я создавал гармонию в инструменте и в себе», - вспоминает Икбол Завкибеков.

По его словам, именно его отец во многом способствовал тому, что в дальнейшем он и его друг, ныне известный певец и композитор Далер Назаров увлеклись народной музыкой.

- С нашим мэтром Далером Назаровым мы были знакомы с детства. Наши родители дружили. Мы оба любили музыку. Далер часто бывал у нас в гостях, и мы брали в руки какой-нибудь инструмент, рассматривали его, играли на нем. Мы были под впечатлением от западной музыки. Так и ушли бы в рок, если бы не наши родители — мой отец и отец Далера Мехрубон Назаров. Они много нам рассказывали о народной культуре и были нашими путеводителями в богатейший пласт музыки таджикского народа, - вспоминает Икбол.

Музей Гурминджа насчитывает в своих фондах свыше 200 экспонатов со всех стран Азии. Основные экспонаты представлены струнными, духовыми, смычковыми, ударными инструментами.

Для Икбола музей - это часть его самого. Весь день он и его группа «Шамс» проводили в этой сокровищнице народных инструментов, принимали посетителей, друзей-музыкантов и всех, кто просто мимоходом заглядывал сюда ради любопытства. Здесь всегда звучала музыка. Во дворе музея часто проводились концерты, репетиции, сессии звукозаписи.

Одноэтажный дом, в котором располагается музей, был построен в 30-е годы прошлого столетия. В прошлом году власти решили снести здание. Для музея выделили частный дом на улице Шота Руставели. Пока там идут ремонтные работы, но несмотря на это сюда часто приходят гости.

Богатую коллекцию музея составляют свыше 200 традиционных музыкальных инструментов, в основном, народов Востока. Некоторым из них - 300-400 лет.

Основные экспонаты музея представлены струнными щипковыми — их больше всего, смычковыми, духовыми и ударными инструментами. Среди струнных — сетары, дутары, рубабы, танбуры и банджо.

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Солист группы «Шамс» Нобовар Чаноров был хранителем музея в 1990-е годы.

- Боб (дед) Гурминдж был великим человеком, - вспоминает артист. - Его уже нет, но не было дня, чтобы мы его не вспоминали. Он оставил народу память о себе. Мы, его потомки, дальше несем ту миссию, что он возложил на нас. Боб Гурминдж думал о вечном, для него инструменты были живыми, и он мечтал сохранить их для потомков. Даже во время гражданской войны музей был центром культуры. Люди искали успокоения и утешения в музыке. А боб Гурминдж всегда был вне политики, относился ко всем, как к простым людям — без чинопочитания, преклонения перед начальниками. Его сила была в скромности. И сейчас боб Гурминдж, как ангел-хранитель, для нас и музея. Он очень любил свой народ, и эта любовь всегда ощущалась во всем, что он делал.

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