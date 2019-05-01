Предложение о создании в республике предприятий по производству медицинского оборудования было обсуждено на встрече руководства Торгово-промышленной палаты Таджикистана с президентом компании Amicus Enterprises Джехангиром Баджва и президентом компании Repro KRC (Pvt) Ltd Первезом Шафкатом Али в минувший понедельник в Душанбе.
«Джехангир Баджва предложил создание на территории Таджикистана предприятий по производству медицинского оборудования, в частности рентгеновских пленок и хирургических инструментов, отметив две выгоды для Таджикистана: снижение расходов на экспорт данной продукции и возможность ее экспорта в соседние страны», передает пресс-служба ТПП РТ.
Компания Amicus Enterprises является одним из ведущих пакистанских производителей хирургических инструментов.
Компания занимается производством этой продукции с 1970 года, а с 1982 года экспортирует ее на международные рынки.
Компания Repro KRC занимается изготовлением медицинских и промышленных рентгеновых пленок, пленок для переноса художественно-графического изображения и прочее. Компания основана в 1996 году.
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