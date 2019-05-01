30 апреля в районе Абдурахмони Джоми Хатлонской области 22-летний мужчина напал на центр обслуживания ОАО Банка “Эсхата”, сообщает пресс-служба МВД.

Как отмечает пресс-служба, подозреваемый с маской на лице и с похожим на огнестрельное оружие предметом и ножом напал на сотрудников банка.

«Налетчик, угрожая 27-летнему оператору банка и 46-летней начальнице Центра обслуживания банка, присвоил 45 тыс. сомони и $2 тыс. 250, - сообщает пресс-служба. - Когда он хотел сбежать с деньгами, сотрудники банка оказали ему сопротивление и задержали».

Задержанным оказался житель Хуросона, по данному факту расследование продолжается.

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