Совет министров обороны ОДКБ одобрил Перечень дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье, сообщает пресс-служба ОДКБ.

Совет министров обороны ОДКБ обсудил вызовы и угрозы военной безопасности в центрально-азиатском регионе на заседании в Бишкеке 30 апреля.

«Террористы различного рода расширили своё присутствие и активность на севере Афганистана, вынашивая планы создания так называемого «Исламского халифата Хорасан» с дальнейшим распространением его влияния на соседние государства Центральной Азии. Как следствие, угроза проведения террористических акций на территории государств – членов ОДКБ существенно возросла», - отметил на заседании исполняющий обязанности Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

Как сообщает пресс-служба, перечень дополнительных мер содержит комплекс мер в сфере политического и военного сотрудничества и в сфере противодействия вызовам и угрозам, которые направлены на повышение эффективности противодействия на таджикско-афганской границе экстремистской, террористической и наркотической угрозам, исходящим с территории Афганистана.

«Реализация мероприятий перечня предполагает создание условий для формирования в таджикско-афганском приграничье обстановки стабильности и безопасности, а также на повышение эффективности координации деятельности государств – членов Организации в Центральноазиатском регионе», - сообщается на сайте ОДКБ.

Также по итогам заседания был подписан ряд документов, касающихся совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на следующий год. Был утвержден Регламент информационного взаимодействия Центра кризисного реагирования ОДКБ.

Совет министров обороны ОДКБ одобрил предложение российской стороны об участии военнослужащих вооруженных сил государств – членов ОДКБ в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в 2020 году в Москве.

Всего в повестку дня заседания СМО было включено около 15 вопросов.

Договор о коллективной безопасности (ДКБ) был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. 14 мая 2002 года Совет коллективной безопасности на сессии в Москве принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества государств-участников ДКБ в международную региональную организацию – «Организацию Договора о коллективной безопасности» с приданием ей соответствующего статуса. В Организацию Договора о коллективной безопасности входят: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан.