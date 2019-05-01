Отчет о порядке разработки программ социально-экономического развития местностей был заслушан 30 апреля на заседании правительства под председательством президента страны Эмомали Рахмона.

Информацию предоставил министр экономразвития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода

Было подчёркнуто, что упомянутый порядок разработан на основании современных эффективных методов государственного управления, особенно для поддержки на местах государственной политики, и учитывает специфику, потенциал, приоритеты и имеющиеся ресурсы городов и районов, сообщает пресс-служба главы государства.

Для приведения в единую систему процесс разработки программы, планов развития и усиления их координации глава государства поручил обратить особое внимание на цели и приоритеты стратегических документов страны, в частности «Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года» и представить её в качестве методического пособия для государственных служащих.

Затем была заслушана информация о проектах законов «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О военной разведке Вооружённых сил Республики Таджикистан», «О внесении дополнения в Уголовный кодекс Республики Таджикистан», «О внесении изменений в Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях», «О внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Таджикистан», «О внесении изменений в Таможенный кодекс Республики Таджикистан» и «О внесении дополнений в Закон Республики Таджикистан «Об иных обязательных платежах в бюджет».

Проекты обсуждённых законов были направлены для рассмотрения в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

В завершение Эмомали Рахмон дал конкретные поручения благоустройству в связи с празднованием 30-летия независимости республики.

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