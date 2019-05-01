АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 1 МАЯ 2019 ГОДА

- На Центральном республиканском стадионе в Душанбе состоится матч третьего тура группового турнира Кубка АФК между «Истиклол» (Таджикистан) — «Дордой» (Кыргызстан). Начало матча в 19:00 часов.

- В Россотрудничестве (ул. Турсунзаде, д. 28) состоится презентация книги «Рубаи Омар Хайяма», выставка книг и выставка работ Олима Камалова. Начало в 17.00

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 1 МАЯ

День международной солидарности трудящихся.

1931 – Создан Таджикский авиаузел. Впервые в аэропорту начали базироваться два самолета Ф-13.

1940 – В Сталинабаде впервые сдано в эксплуатацию первое озеро – Комсомольское, с двумя пляжами мужским и женским

1960 – Над Свердловском сбит американский самолет–шпион У–2, нарушивший государственную границу СССР над Таджикистаном.

1993 – В Таджикистан возвратились первые 300 беженцев из Афганистана.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 1 МАЯ

1901-1976 – Родился композитор и музыкант Мухаммаджон Муминов.

1914-1998 – Родился государственный деятель Мирзо Рахматов (Председатель Президиума Верховного Совета Таджикской ССР).

1916-1972 – Родился режиссёр Назрулло Тиллоев.

1922-1993 – Родился заслуженный деятель Таджикистана Мехрубон Назаров.

1928-1997 – родился народный писатель Таджикистана Ашур Сафар.

1928 – Родился писатель Бобо Ходжи.

1929 – Родился киноактер, знаток и собиратель национальных музыкальных инструментов, Народный артист Таджикистана Гурминч Завкибеков.

1937 – Родилась актриса театра и кино, Народная артистка Таджикистана Марьям Исаева.

1938-1993 – Родился писатель Бурхон Гани.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1 МАЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных горных районах дождь (выше 2000 м снег), на перевалах туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью -3+2, днем 10-15 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 23-28 тепла, в предгорьях ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 тепла, днем 14-19 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 мороза, днем 4-9 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных горных районах дождь (выше 2000 м снег), на перевалах туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 14-19 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 14-16 тепла.