Вопрос возвращения таджикских граждан, в частности, женщин из Багдада на родину обсудили сегодня в ходе встречи посол Таджикистана в Ираке Зубайдулло Зубайдзода и член Совета Верховного суда Ирака Хусом Абдукарим Юсуф.

На встрече было отмечено, что вопрос с возвращением на родину таджикских детей решен и в скором времени они будут доставлены в Таджикистан, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности между соответствующими структурами двух стран.

Вопрос возвращения таджикских детей также обсуждался сегодня на встрече Зубайдзода с заместителем министра иностранных дел Ирака Хазимом аль-Юсуфи.

По данным МИД Таджикистана, посол Таджикистана передал замминистру слова благодарности правительства Таджикистана в деле содействия возвращению таджикских детей на родину.

В свою очередь, аль-Юсуфи назвал решение вопроса с возвращением граждан Таджикистана на родину своевременным действием.

Как сообщили "АП" в исполнительном аппарате президента, 100 таджикских детей уже сегодня будут доставлены самолетом из Ирака в Таджикистан

В рамках этой встречи также обсуждались вопросы развития сотрудничества в сфере безопасности, борьбы против терроризма и экстремизма.

Зубайдулло Зубайдзода и Хазим аль-Юсуфи Фото МИД РТ

Кроме этого, Зубайдулло Зубайдзода пригласил представителя Ирака принять участие в конференции высокого уровня “Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, в частности, незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью», которая намечена на 16-17 мая текущего года в Душанбе.

Напомним, в январе текущего года Зубайдулло Зубайдзода говорил, что процесс возвращения таджикских детей из Ирака находится под контролем президента Эмомали Рахмона.

Тогда дипломат заявил, что в Ираке таджикских детей не больше ста. Планируется вернуть их на родину в течение полгода.

Дипломат тогда подчеркнул, что большинство таджикских детей в Ираке находятся в тюрьмах. Несколько детей содержатся в приюте. Среди них есть, в том числе годовалые малыши, которые абсолютно не виноваты в совершенных родителями преступлениях.

Тогда дипломата также отмечал, что вернуть детей на родину очень трудно.

«Дело в том, что в иракских тюрьмах и приютах содержатся примерно 2,5 тыс. женщин и детей из более, чем ста стран мира. Среди условий возвращения – оплата крупного штрафа, покупка авиабилета и медицинское обследование детей», - говорил он тогда в интервью радио «Озоди».

О том, были ли выполнены эти условия, в сообщении МИД не говорится.

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