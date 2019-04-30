Спустя 12 лет военнослужащие-спортсмены узбекской армии примут участие в VII Всемирных военных играх, сообщает пресс-служба министерства обороны Узбекистана

Игры запланированы на 18-27 октября текущего года в китайском городе Ухане.

Подготовительные этапы к Играм в Ухани и международный календарь состязаний на ближайшие два года были рассмотрены во Вьетнаме на заседании главной ассамблеи Международного совета военного спорта (CISM), под эгидой которого проходят игры. В работе заседания приняла участие делегация Генштаба Вооруженных сил и Спортивного клуба Минобороны Узбекистана.

В программе игр соревнования по 27 видам спорта: борьба, триатлон, волейбол, дзюдо, настольный теннис, гольф, фехтование, бадминтон, военный пентатлон, баскетбол, футбол, а также теннис и гимнастика в качестве демонстрационных видов.

До этого Узбекистан принимал участие в IV Всемирных военных играх, которые проходили в 2007 году в Индии. Узбекская сборная заняла седьмое место в общем зачете с пятью золотыми, двумя серебряными и пятью бронзовыми медалями.

На сегодняшний день заявки для участия в VII Всемирных военных играх подали 136 стран.

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