Территория современного Таджикистана с древнейших времен была одним из важнейших экономических и культурных центров Центральной Азии и Великого Шелкового пути, сказал Негматулло Хикматуллозода в интервью китайскому изданию «Жэньминь жибао».

«Находясь на перекрестке известных торговых путей Востока и Запада, республика занимала важное место в международной торговле и развитии многовековых отношений между странами Евразии», - отметил министр.

Поэтому, по его словам, идея возрождения Шелкового пути близка Таджикистану.

Хикматуллозода подчеркнул, что Таджикистан не случайно оказался среди стран, которые первыми активно поддержали инициативу китайского лидера Си Цзиньпина «Один пояс, один путь».

«Мы высоко оцениваем китайскую инициативу и считаем, что для Таджикистана, не имеющего выхода к морю и располагающего огромными запасами природных ресурсов, реализация данного мегапроекта может быть очень значимой и важной», - сказал он.

Крупнейший инвестор

Хикматуллозода отметил, что в последние годы инвестиционное сотрудничество Таджикистана с Китаем развивается довольно быстрыми темпами и на сегодняшний день Китай является крупнейшим инвестором в экономику нашей страны.

«Только в сферах производства стройматериалов, ремонта и строительства дорог, мостов и тоннелей на территории Таджикистана функционируют более 70 китайских и совместных с Китаем предприятий», - сказал он.

По словам министра, из общего размера накопленных Таджикистаном прямых иностранных инвестиций 35% приходится на Китай.

«Сотни миллионов долларов инвестиций китайских компаний вложены в горнорудную промышленность, энергетику, транспорт, в развитие текстильной промышленности, производство цемента, сельское хозяйство и другие отрасли», - подчеркнул он.

Хикматуллозода отметил, что только в течение последних двух лет были завершены 10 совместных проектов, среди которых строительство ТЭЦ Душанбе-2, первой очереди текстильного комплекса «Чунтай», металлургического предприятия, цементного завода «Хуаксин Гаюр-Сугд Цемент», железной дороги «Вахдат-Яван», заводов по производству фтористого алюминия и криолита, реабилитация и строительство высоковольтной ЛЭП 500 кВ в РРП и др.

«В настоящее время стороны совместно реализуют ряд других важных проектов. Среди них крупнейший инвестиционный проект Китая в Таджикистане — проект газопровода « Центральная Азия - Китай» (линия Д). Протяженность четвертой ветки газопровода через территорию Таджикистана составит 400 км. Продолжается реализация проектов по строительству второй фазы текстильного комплекса «Чунтай», промышленной зоны в сфере горной промышленности, сельскохозяйственной зоны и другие проекты», - сказал он.

Таджикский министр заключил, что завершение вышеуказанных проектов будет способствовать дополнительному расширению масштаба и эффективности торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

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