С 1 мая вводится сезонное ограничение на движение грузовиков по дороге Душанбе-Худжанд, сообщает пресс-служба филиала компании IRS в Таджикистане, обслуживающая автодорогу.

Как отмечает пресс-служба, ограничение вводится в связи с наступлением летнего периода, который продолжится до 31 августа.

«Данная мера вводится для продления срока эксплуатации автомобильной дороги, так как в жаркие дни асфальт смягчается, и проезд большегрузного автомобиля в дневное время суток приводит к разрушению дорожного покрытия. Ограничение на движение большегрузного автотранспорта вводится в дневное время суток с 10 часов дня до 20 часов вечера», - сообщил «АП» пресс-секретарь компании Далер Мерганов.

Далер Мерганов также сообщил, что с началом летнего сезона на этой дороге начинаются и ремонтные работы.

«В этом году запланирован текущий ремонт более 100 км и капитальный ремонт 50 км дороги. Просим всех водителей отнестись с пониманием и к ограничению движения грузовых автомобилей, и к ограничению движения в связи с ремонтными работами», - сказал он.

Реконструкция автодороги Душанбе-Чанак, протяженностью 410 километров, была завершена в 2010 году. На эти работы было потрачены почти 300 миллионов долларов, заимствованные у Китая сроком на 20 лет.

С апреля 2010 года управлением этой дорожной инфраструктуры занимается филиал компании IRS на основе концессионного договора с правительством Таджикистана.

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