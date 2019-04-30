С 21 марта по 28 апреля в Душанбе прошёл Чемпионат по мини-футболу "Pure Game Cup 2019". Спонсором данного турнира выступиа компания "Формула 55".

В чемпионате приняли участие 16 различных команд. По итогам всех матчей в финал вышли две команды - "Де Факто" и "ЦПКиО". В финальном матче победу одержала команда "Де Факто" со счётом 4:1.

Победителям были вручены Кубки и медали, а также футболки и мячи от компании "Формула 55".

Отметим, что компания "Формула 55" на постоянной основе проводит такого рода спортивные мероприятия и поддерживает спортсменов республики.

"Формула 55" - Мы делаем спорт интереснее...

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