Император Японии Акихито во вторник отрекается от трона. Это первое отречение императора в Японии за последние 200 лет.
Официальные церемонии начались с нескольких закрытых семейных ритуалов в императорском дворце, передает ВВС
85-летний император получил официальное разрешение отречься от престола после того, как заявил, что более не может исполнять эту роль в связи с преклонным возрастом и состоянием здоровья.
Парламент страны был вынужден в 2017 году принять специальный закон, позволяющий Акихито отречься от престола.
Император в Японии не обладает политической властью, но, согласно конституции, является важным символом государства и единства народа.
Правление Акихито было отмечено заботой императора о людях, страдавших от болезней и различных катастроф, за что его любили японцы.
В ходе первой семейной церемонии дня в соответствии с традицией император символически сообщил о своем отречении мифологическим предкам японской императорской семьи.
Основная официальная церемония отречения Его Величества начнется в 17:00 по местному времени (13:00 дшб) и продлится 10 минут. В дворцовый зал принесут императорские регалии: священное зеркало, меч и яшмовое украшение магатама.
Ожидается, что на церемонии будут присутствовать около 330 человек. В конце церемонии монарх обратится с посланием к нации, после чего император и его супруга Митико будут освобождены от своих обязанностей, хотя формально Акихито останется императором до полуночи.
Сын Акихито, 59-летний наследный принц Нарухито, взойдет на престол завтра, 1 мая. С этого дня в Японии начнется новая эра под названием "Рэйва", которая приходит на смену эпохе "Хэйсэй".
Акихито - 125-й император Японии и представитель самой старой в мире правящей династии. Он унаследовал трон 7 января 1989 года, после кончины императора Хирохито, хотя официальная церемония его вступления на престол состоялась 12 ноября 1990 года.
Акихито стал первым за 200 с лишним лет монархом в Японии, отрекшимся от престола. Предыдущий такой случай приходится на 1817 год.
После отречения Акихито получит титул дайдзе тэнно ("император на покое"). Он сохранит привилегии и государственное обеспечение, а после смерти будет похоронен с соблюдением всех императорских церемоний.
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Doctor6 часов назад
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