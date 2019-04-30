Компания «МегаФон Таджикистан» рассказала студентам Худжандского филиала Политехнического института Таджикского технологического университета имена М. Осими о стартапах. Оператор провел мастер-класс на тему: «Стартап: от идеи до реализации».

Ассистент кафедры программирования и информационных систем Абдурасул Урунов высоко оценил значимость встречи для личностного и профессионального роста студентов, ведь у них появилась возможность получить уникальную информацию и применить их на практике. Студенты поблагодарили компанию «МегаФон Таджикистан» за готовность передавать накопленный опыт и знания молодежи.

Студенты первого курса факультета программирования и информационных систем познакомились с историей развития технологий, узнали о современных трендах и новых цифровых решениях: концепции умного дома, онлайн-оплате услуг и т.д. Некоторые из этих технологий уже сейчас доступны абонентам «МегаФон Таджикистан».

К примеру, «МегаФон Life» — это мобильное приложение, включающее в себя функции мессенджера, личного кабинета, управление программой лояльности «спасибо» и «МегаФон Кошелек». Мессенджер – с помощью данной функции вы можете писать сообщения своим друзьям, создавать групповые чаты, звонить, обмениваться фото, видео и другими файлами.

Абоненты, которые пользуются мобильным приложением «МегаФон Life», будут получать бонусы в виде разовых бесплатных интернет-пакетов при проведении платежей через «МегаФон Кошелек». Для совершения платежа на счете должна находиться соответствующая сумма. Если ее недостаточно, оплата через «МегаФон Кошелек» будет возможна только после пополнения баланса.

«Тренинг прошел в позитивном темпе. Спасибо специалистам компании «МегаФон Таджикистан» за творческий подход к подаче материала. В презентацию были включены примеры реализованных StartUp-проектов. Благодаря увиденным примерам наши студенты узнали, как самостоятельно создать и реализовать собственные StartUp-проекты в будущем!» - ассистент кафедры программирования и информационных систем Абдурасул Урунов.

«Сфера IT - одна из наиболее динамично развивающихся на сегодняшний день в мире. И для ее специалистов очень важно идти в ногу со временем, не отставать от новых тенденций и наработок, что важно для их профессионального развития. Реализуя наш социально-образовательный проект «Молодёжь будущего», мы хотим поделиться с молодежью нашими знаниями и помочь им, чтобы они двигались в правильном русле и направлении», - сказал Директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер Наимов.

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