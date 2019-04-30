По приглашению мэрии Санкт-Петербурга два ветерана Великой Отечественной войны из Согдийской области примут участие в торжествах, посвященных 74-ой годовщине Победы, которые пройдут 9 мая в северной столице России.

Об этом "АП" сообщил председатель Совета ветеранов войны и труда Таджикистана Рахмат Кудратов.

По его словам, ветераны ВОВ Рахимбой Рахматов и Абдухаким Абдусаминов поедут в Санкт-Петербург 7 мая.

«Вместе с ними в северную столицу России приглашен ветеран афганской войны, душанбинец Махмуд Тоштемиров», - сказал Кудратов.

Военный парад в Санкт-Петербурге пройдет 9 мая на Дворцовой площади.

«Ветераны из Таджикистана вместе с другими ветеранами ВОВ проедут на советских раритетных автомобилях времен Второй мировой войны от площади Восстания», - сказал Рахмат Кудратов.

Напомним, около 300 тысяч выходцев из Таджикистана ушли на фронт в 1941-1945 годах. Порядка 100 тысяч из них пали в боях, 55 тысяч бойцов были награждены орденами и медалями, 64 воина получили высшее звание Героя Советского Союза.

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