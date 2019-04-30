«Репортеры без границ» и НАНСМИТ призывают власти Таджикистана прекратить блокировку сайта «Азия-плюс» и других новостных ресурсов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте «Репортеры без границ».

В нем отмечается, что уже пять месяцев известный новостной ресурс «Азия-плюс» недоступен на территории Таджикистана, а ряд других интернет-ресурсов также хронически страдает от цензуры.

«Независимый новостной сайт «Азия-плюс» подвергается периодическим временным блокировкам уже несколько лет, но он редко был заблокирован так долго: сайт недоступен на территории Таджикистана с 29 ноября 2018 года. Попытки редакции получить разъяснения сталкиваются со стеной молчания: по своему обыкновению, власти отрицают сам факт цензуры и ссылаются на некие «технические неполадки»», - говорится в заявлении.

Нуриддин Каршибоев, глава НАНСМИТ Таджикистана в заявление сожалеет о необоснованной и самовольной блокировке информационных ресурсов со стороны Службы связи республики.

«Призывая правительство Таджикистана выполнить конституционные права граждан, а также свои международные обязательства в сфере свободы информации, напоминаем, что любые непродуманные решения властей способствуют повышению протестного потенциала общества», - отмечает Каршибоев.

В заявление говорится, что наряду с крупными информационными ресурсами блокируются социальные сети и мессенджеры, а также службы Google и сайт YouTube. Отмечается, что власти монополизировали доступ в интернет с 2018 года, что позволяет им блокировать любой ресурс без обращения к операторам связи.

«Цензура в интернете — одна из причин, по которым Таджикистан теперь находится в нижних строчках Всемирного рейтинга свободы прессы. Блокировка независимых новостных сайтов только способствует распространению слухов и росту влияния российских СМИ в республике - кому это выгодно? Власти страны недавно решили не поднимать тарифы на связь, призываем их придерживаться столь же разумного подхода и в отношении новостных сайтов, сняв блокировки», подчеркивает Йоханн Бир, руководитель отделения по Восточной Европе и Центральной Азии «Репортеров без границ».

Напомним, главный редактор медиа - холдинга Умед Бабаханов, высказал мнение, что блокировка может быть связана с отказом «Азии-плюс» публиковать несколько заметок, полученных от властей.

«Если между нашим отказом и блокировкой сайта действительно есть связь, то Таджикистан – это, пожалуй, единственная страна в мире, в которой независимые сайты блокируют не за то что они печатают, а за то что отказываются печатать» - писал Умед Бабаханов в одной из своих недавних заметок.

Таджикистан находится на 161 месте из 180 в рейтинге свободы прессы, составленном «Репортерами без границ» в 2018 году. Одна из причин — цензура в интернете.

Ранее Служба связи Таджикистана неоднократно отрицала вмешательство властей в работу веб-ресурсов и объясняла недоступность сайтов техническими причинами. Между тем, после запуска Единого коммутационного центра (ЕКЦ) только Служба связи может блокировать сайты, потому что интернет покупается только у нее, а она продает интернет с уже блокированными ресурсами.

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