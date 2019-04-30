В китайском городе Сиань завершился чемпионат Азии по вольной и греко-римской борьбе. Сборная Таджикистана не смогла завоевать медали, но пятеро наших борцов попали в пятерку лучших в своих весовых категориях.

На чемпионате Азии по вольной и греко-римской борьбе, который прошел с 23 по 28 апреля в городе Сиань КНР, приняли участие 14 таджикских борцов, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Таджикистана.

В состав «вольников» вошли Хикматулло Вохидов (57 кг), Джамшед Шарифов (61 кг), Абулкосим Файзиев (65 кг), Сорбон Абдулхаев (70 кг), Гуломджон Шарифов (74 кг), Аъзамджон Юсуфов (79 кг), Баходур Кодиров (86 кг), Фаридун Одилов (92 кг), Искандари Рустам (97 кг) и Фарход Анакулов (125 кг). В соревнованиях по греко-римской борьбе выступили Исломиддин Мазитов (63кг), Мубинджон Ахмедов (67 кг), Хабибджон Зухуров (77 кг), Сухроб Абдулхаев (82кг) и Тохир Охонов (87 кг).

К сожалению, таджикские борцы на этом первенстве не смогли завоевать ни одной медали.

Лучший результат в нашей сборной показали Хикматулло Вохидов, Джамшед Шарифов, Баходур Кодиров, Фарход Анакулов и Тохирджон Охонов. Эти спортсмены сумели одолеть своих соперников в первых схватках, но так и не дошли до призовых мест, заняв в своих весовых категориях пятые места.

В командном зачете первенствовала сборная Ирана (11 золотых медалей и 6 бронзовых), у КНР – второе место (5 золота, 5 серебра и 6 бронзы). Замыкает тройку лучших сборных команда Японии в активе которой 4 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Теперь сборную Таджикистана ждет чемпионат мира среди взрослых, который пройдет 14-22 сентября в городе Нур-Султан (Казахстан).

Уже второй год наши борцы возвращаются с чемпионата Азии без наград, прервав семилетнюю «медальную» серию.

Во всей истории чемпионатов Азии по борьбе всего одному спортсмену из Таджикистана удалось стать чемпионом. 15 лет назад, в 2003 году в Индии Юсуф Абдусаломов выиграл золотую медаль в весовой категории до 74 кг в вольной борьбе. Всего в активе сборной Таджикистана тогда было 16 медалей (1 золото, 4 серебра, 11 бронзы).

Серебряные медали за все время чемпионатов выиграли 4 спортсмена - Шамиль Алиев (2003 г., 84 кг, вольная борьба), Искандари Рустам (2013 г., 97 кг, вольная борьба), Самиршо Вохидов (2014 г., 70 кг, вольная борьба) и Хусрав Облобердиев (2014 г., 66 кг, греко-римская борьба).

Таджикский борец греко-римского стиля Муроджон Туйчиев в весовых категориях 120 и 130 кг 4 раза выигрывал бронзовые награды (2007, 2010, 2012, 2015гг.).

Юсуф Абдусаломов дважды был третьим (2008, 2012 гг., 84 кг, вольная борьба), также по одному разу бронзы удостоились «вольники» Фарход Анакулов (2015 г. 125 кг), Искандари Рустам (2014г., 97 кг), Комилджони Сафарали (2014 г., 84 кг), Азамат Суфиев (2016 г., 74 кг) и «классик» Бахтовар Хасанов (2017 г., 75 кг).

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