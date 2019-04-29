«Мы с вами не прощаемся, а говорим: «До новых встреч, дорогой Душанбе», - сказали весёлые дедушки и мэтры узбекского этно-джаза из группы «В джазе только дедушки», которые исполнили самое большее количество композиций в финальный день Международного этно-джазового фестиваля вчера, 28 апреля в концертном зале «Кохи Суруш».

«Мы не были в Душанбе на протяжении 30 лет. И вчера прогуливаясь по красивым и зелёным улицам города, у нас неожиданно зародилась идея – исполнить композицию «Вечерний Душанбе», которую хотели бы посвятить жителям прекрасной столицы», - отметили музыканты.

Прекрасная композиция о Душанбе длилась 5 минут. Мелодия была пропитана любовью и передавала ностальгию музыкантов по Таджикистану и вообще нашей столице. Зрители очень тепло и позитивно оценили творчество группы.

Другой композицией, которая также тронула жителей и гостей столицы, стало «Домашнее задание» таджикской народной песни «Гулумой». Исполнение этой композиции содержало в себе сочетание узбекской и таджикской мелодий с оттенками европейской музыки.

«Ну, дедушки зажгли!», - говорили заряжённые позитивной атмосферой зрители, очень долго аплодировавшие узбекским музыкантам.

На красивой и креативно оформленной сцене «Кохи Суруш» также выступила таджикская группа «Навои ачам». Молодые музыканты исполнили две композиции, которые сопровождались созвучием национальных инструментов – дутара, гиджака, ная, рубоба, доиры и доли европейского – бас-гитары, пиано и клавишных.

Несмотря на небольшой опыт, молодые музыканты смогли приятно удивить и порадовать зрителей.

Не менее ярким и захватывающим выступлением также стало исполнение композиции группы, которая приехали в Таджикистан из родины тюльпанов – Голландии.

«Душанбе – очень спокойный, очень зеленый и чудный город. Мне было очень приятно узнать, что в столице есть 15 тюльпанных парков, во всех из которых я еще побывать не успела, поскольку мы только вчера прилетели в Таджикистан», - сказала Санне Рэмбэгс, единственная вокалистка группы в составе 3 человек.

Ударные и перкуссия, а также гитара и электроника в сочетании с необычно-нежным вокалом Санне Рэмбэгс создавали необычную, загадочную атмосферу. Исполнение одной из композиции длилось 10 минут, а зрители были так восхищены её вокалом, что аплодировали группе стоя.

Фото КЦ "Бактрия" 1 /6

Далее в дебютной программе вниманию зрителей представили свое творчество коллектив студентов Таджикской национальной консерватории им. Т. Сатторова и группа Nazeer под руководством Фируза Хасанова - молодые талантливые выпускники «Джаз Академии 2018», которая проходила летом прошлого года на базе колледжа имени Ахмада Бабакулова.

Стоит отметить, что предыдущие два дня зрителей радовали знаменитые джаз-исполнители и музыкальные коллективы Trio ‘Florian Favre’ из Швейцарии, «JEEEP» из Германии, Sinfonia De Carnaval из Австрии, Under the Surface из Нидерландов, LOWN из Франции, Эдил и Cатжан project из Казахстана и «Аура» из Кыргызстана. Таджикистан представляли мэтры джаза - группа «Авесто», «Шелковый путь» под руководством Самандара Пулодова и Икбола Завкибекова, и проект «Khalil brothers».

Международный Душанбинский этно-джазовый фестиваль был организован Швейцарским офисом по сотрудничеству в Таджикистане и Культурным центром «Бактрия» при партнерстве с Таджикской национальной консерваторией.

Фестиваль также прошёл при организаторской поддержке Посольства Великобритании и Северной Ирландии, Посольства Франции, Посольства США, Посольство Германии, Посольство Австрии в Казахстане, Инициативы Ага Хана в области музыкального творчества.

Гостеприимную поддержку участникам фестиваля оказывала столичная гостиница «Серена Душанбе». Генеральным информационным партнером фестиваля выступил медиа-холдинг «Азия-Плюс».

VI Международный этно-джазовый фестиваль поддерживает инициативу главы государства Эмомали Рахмона об объявлении 2019 года Годом развития села, туризма и народных ремесел, а также содействует привлечению внимания зарубежных гостей к культуре Таджикистана и укреплению регионального сотрудничества в области культуры.

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