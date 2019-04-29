Ежегодно родители порядка 40-50 тысяч новорождённых детей в Таджикистане своевременно не оформляют свидетельства о рождении; возможно, ещё большее количество супружеских пар начинают семейную жизнь, не скрепив её официальным документом. В ближайшем будущем граждане, которые во время не оформили документы, столкнутся с серьёзными проблемами; в отдалённом будущем – проблемы по этой же причине могут возникнуть на уровне государства.

О том, что система регистрации актов гражданского состояния (система ЗАГСов) в Таджикистане нуждается в серьезном реформировании, пожалуй, известно даже на уровне простого обывателя. Каждый гражданин нашей страны неоднократно пользовался услугами местных ЗАГСов и не понаслышке знает об их качестве. Множество посещений офисов ЗАГС, длительные процедуры, необходимость сбора большего количества документов, низкая компетентность сотрудников и многое другое - это только вершина айсберга. В реальности эта система имеет еще более серьезные проблемы, от решения которых зависит не только правовая безопасность граждан, но и будущее государства.

Первоначально органы актов гражданского состояния в нашей республике были в подчинении у местных органов власти. В 2012 году система ЗАГС была полностью передана в ведение Минюста. Именно это Министерство выступило одним из инициаторов реформирования системы ЗАГС в Таджикистане.

Одним из первых важных шагов в этом направлении стало создание проекта «Техническая помощь в поддержку усиления информационной системы здравоохранения в Таджикистане», который был разработан с командой EPOS Health Management. Этот проект стал началом формирования национальной базы данных актов гражданского состояния.

Необходимо решить сразу несколько важных задач

По словам заместителя министра юстиции Шахнозы Нодири, которая курирует вопросы регистрации актов гражданского состояния, для того, чтобы система регистрации актов гражданского состояния стала эффективной и отвечала требованиям граждан, необходимо решить сразу несколько важных задач.

Во-первых, гармонизировать законодательство, отвечающее требованиям создания Единой системы электронной записи актов гражданского состояния, во-вторых, обеспечить систему полноценной материально-технической базой, в том числе оцифровать архив, в-третьих, улучшить кадровый потенциал сотрудников органов ЗАГС.

Фото Asia-Plus

- Необходимо отметить, что система ЗАГС была передана из ведения местных исполнительных органов власти в систему Минюста 1 января 2012 года. После перехода системы в наше ведение, мы столкнулись с целым рядом проблем, связанных с правовой регламентацией деятельности ЗАГС, низким материально-техническим обеспечением, кадровым потенциалом и т.д. В системе ЗАГС материально-техническое обеспечение находилось не на должном уровне. Например, из 68 секторов ЗАГС, 33 сектора работают в помещениях, принадлежащих другим ведомствам, из них 18 находятся в особенно непригодном состоянии, - рассказывает Шахноза Нодири.

Кроме низкого кадрового потенциала также существует проблема с обеспечением соответствующих условий работы. Нехватка ресурсов для регистрации актов гражданского состояния приводит к предоставлению некачественных услуг населению и повышает вероятность коррупции.

Что касается кадрового потенциала, то в этой системе наблюдается нехватка специалистов, а существующие сотрудники не всегда достаточно компетентны.

- Согласно штатному расписанию в каждом отделении ЗАГС существуют две позиции государственных служащих: заведующий и специалист, а также два технических работника - архивариус и делопроизводитель, финансируемые за счет оплаты дополнительных платных услуг по договору. Два технических сотрудника не могут выполнять всю необходимую работу, но увеличить их количество, из-за отсутствия дополнительных средств, пока невозможно, - объясняет заместитель министра.

Причем, система регистрации актов гражданского состояния в Таджикистане предоставляет услуги населению не только через секторы ЗАГС, но и через джамоаты (за пределами страны эта функция возложена на консульские учреждения); в джамоатах ответственность за регистрацию возложена на секретарей. Очень часто у них нет необходимого опыта в регистрации актов гражданского состояния, тем более, кроме регистрации секретари должны выполнять свои основные обязанности.

Но, конечно, главной организационной проблемой является отсутствие единой электронной базы, и электронного способа ведения регистрации актов гражданского состояния.

- Все актовые записи хранятся у нас 75 лет. Согласно исследованию ПРООН, проведенном в 2017 году, в Таджикистане сейчас хранятся свыше 23 миллионов актовых записей. Архивы Хатлонской области, РРП и Душанбе хранятся в столичном архиве, Согдийской области в Худжанде, ГБАО в Хороге. Работа с бумажными архивами занимает много времени, приводит к неточностям и искажает реальную картину демографической ситуации. Более того, во время гражданской войны, многие архивы ЗАГС были уничтожены, и предстоит большая работа по восстановлению утраченных актовых записей, - говорит Шахноза Нодири.

Как происходит государственное планирование?

Республиканский Центр медицинской статистики и информации при Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана занимается сбором данных в области здравоохранения, в том числе и сбором информации о рождаемости и смертности в стране. В этом отношении центр, по сути, дублирует работу органов ЗАГС, однако данные, которые получает центр и данные, которые получают органы ЗАГСа, а потом направляют в Агентство по статистике при президенте Таджикистана, разнятся.

- Например, в год мы получаем информацию о 260 тысячах новорожденных, а органы ЗАГСа только о 220. В среднем разница между нашими данными в год составляет порядка 40-50 тысяч, - говорит главный специалист Центра Сафар Сайфутдинов.

Он объясняет, что регистрация рождения ребенка, которую производят в медицинских учреждениях – это еще не регистрация акта гражданского состояния.

- Ребенок родился, медучреждение зафиксировало этот факт, далее граждане идут в органы ЗАГС и на основании факта рождения, при предъявлении дополнительных документов производится регистрация рождения гражданина, - говорит Сайфутдинов.

С получением данных о количестве новорожденных у Центра нет никаких проблем: ребенок родился в медучреждении, вся информация о его матери уже есть, фиксируется факт его рождения и направляется в Центр. Кроме того, Центр статистики работает с электронной системой, куда поступает информация обо всей отрасли здравоохранения, в том числе и о рождаемости.

- Проблемы начинаются при регистрации в органах ЗАГСа, - говорит Сайфутдинов.

По результатам Медико-демографического исследования, проведенного в 2017 году 9% детей в возрасте до пяти лет не имеют свидетельства о рождении. Для сравнения в 2012 году свидетельств о рождении не было у 18% детей такого же возраста.

Что касается регистрации браков, то, например, в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, число зарегистрированных браков упало на 20 %.

Авторы исследования предположили, что снижение количества зарегистрированных браков свидетельствует о том, что не все лица, составившие брак по религиозным обрядам, регистрируют его в органах государственной регистрации актов гражданского состояния.

По словам Сайфутдинова нередко граждане обращаются в органы ЗАГС только тогда, когда ребенка пора отдавать в детский сад или в школу и для этого требуется свидетельство о рождении. Респондент напоминает, что исходя из данных, которые получают все отделения ЗАГСов, а затем передают в Агентство по статистике при президенте Таджикистана, происходит государственное планирование.

- Многие показатели рассчитываются на основании количества населения, например необходимое число коек в больницах, мест в школах и детских садах, на основании количества населения разрабатывается инфраструктура городов и районов и многое другое, поэтому от того, насколько данные соответствуют действительности зависит и эффективность государственного планирования, - говорит Сайфутдинов.

Кстати, на расхождение между реальной ситуацией и данными, которые получает Агентство по статистике, влияют и отсутствие системы передачи информации из консульских учреждений, которые регистрируют акты гражданского состояния граждан Таджикистана, проживающих за рубежом.

Как решить проблемы?

Для решения существующих проблем, правительством была принята Программа развития органов записи актов гражданского состояния в Таджикистане на 2014-2019 годы, в которой отражены все актуальные вопросы для улучшения системы и пути для их решения.

- Эта Программа является очень обширной, и её реализация требует больших финансовых, материально-технических и интеллектуальных ресурсов. При поддержке президента Таджикистана Эмомали Рахмона, совместно с ПРООН, при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, мы создали отдельный проект «Поддержка реформы системы регистрации актов гражданского состояния в Таджикистане». Его целью является усовершенствование системы регистрации актов гражданского состояния. Это очень важный и необходимый проект. Мы очень благодарны швейцарскому правительству за поддержку. Также хочется выразить особую благодарность ПРООН – организации, которая помогает нам реализовывать важные проекты, - говорит Шахноза Нодири.

К работе над Проектом привлечены и другие структуры, прежде всего Министерство иностранных дел, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, Министерство внутренних дел, Агентство по статистике при президенте Таджикистана, Агентство социального страхования и пенсий при правительстве страны, джамоаты и другие органы. Первая фаза Проекта реализовывается в период с января 2016-го по декабрь 2019 года.

В рамках его реализации проводятся многочисленные исследования системы регистрации актов гражданского состояния, созданы рабочие группы по разработке поправок к законодательству и новых инструкций по регистрации актов гражданского состояния. В исследованиях эксперты отмечают, что для совершенствования системы необходимо решить вопросы системного характера, а также устранить проблемные аспекты в законодательстве страны.

Кроме того, для эффективной реализации программы ежегодно правительством страны принимается План мероприятий по обеспечению исполнения программы.

По словам Шахнозы Нодири, на сегодняшний день проделана большая работа по совершенствованию законодательства, регулирующего систему ЗАГС: при Минюсте создана специальная рабочая группа по разработке поправок к законодательству. Пока все изменения и пакет поправок в законы, и нормативные акты находятся в проектной стадии.

- Мы ожидаем их скорейшего принятия парламентом страны, - отметила Шахноза Нодири и подчеркнула важный вклад парламента в продвижение реформы системы ЗАГС в республике, и вклад национального комитета по народонаселению и развитию при Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана, которым руководит зампредседателя нижней палаты парламенты Хайринисо Юсуфи. По инициативе депутатов были также представлены поправки в Закон Таджикистана «О государственной регистрации актов гражданского состояния».

Уже подготовлены изменения, которые законодательно закрепят возможность ведения Единой системы электронной записи актов гражданского состояния, т.к. на сегодняшний день Закон Таджикистана «О государственной регистрации актов гражданского состояния» не регламентирует ведение электронного способа регистрации актов гражданского состояния. Кстати, электронная система регистрации позволит органам ЗАГС выдавать бесплатные свидетельства о рождении.

Шахноза Нодири напомнила выступление президента Таджикистана Эмомали Рахмона, с которым он выступил во время Международного форума предпринимателей в 2018 году. «Для разработки и распространения информационной системы и юридических документов, в дальнейшем создания электронного реестра населения уже принимаются реальные меры, и для этого на территории Таджикистана с 2019 года будут использоваться электронные записи актов гражданского состояния», - сказал тогда президент.

Когда ждать перемен?

С апреля 2019 года планируется внедрение в Таджикистане информационной системы ЗАГС. Вопрос внедрения электронной регистрации актов гражданского состояния и перевода в электронный формат архивных документов ЗАГС (оцифровка архивов) был рассмотрен на XIX заседании Консультативного Совета при президенте Таджикистана по улучшению инвестиционного климата 20 февраля 2019 года.

Поручением руководителя исполнительного аппарата президента страны от 26 ноября 2018 года была создана Межведомственная рабочая группа при аппарате для разработки комплекса мер, направленных на внедрение информационной системы ЗАГС, налаживания взаимодействия между информационной системой ЗАГС и другими электронными системами министерств и ведомств, в сфере регистрации актов гражданского состояния. В связи с этим подготовлен пакет проектов нормативных правовых актов для дальнейшего принятия, которые законодательно закрепят возможность введения Единой системы электронной записи актов гражданского состояния, т.к. на сегодняшний день Закон Таджикистана «О государственной регистрации актов гражданского состояния» не регламентирует ведение электронного способа регистрации актов гражданского состояния.

Шахноза Нодири объясняет, что постепенно решаются вопросы обеспечения материально-технической базой, а также усовершенствования кадрового потенциала. Наряду с этим, планируется повышение правовой осведомленности населения Таджикистана о необходимости и важности государственной регистрации актов гражданского состояния, негативных последствиях, которые грозят в случае отсутствии регистрации жизненно важных актов в ЗАГСе.

По словам Нодири в рамках Проекта было закуплено компьютерное оборудование для секторов ЗАГС, среди сотрудников проведены обучающие тренинги. Уже создана основа для будущей информационной системы ЗАГСа, которая способна генерировать 80 статистических отчетов.

- Конечно, переходный период всегда связан с трудностями, и мы понимаем, какой объем работы нам предстоит выполнить. Однако, налаженная система регистрации актов гражданского состояния чрезвычайно важна для государства. Во-первых, новая система ЗАГСов улучшит качество предоставляемых услуг для населения, во-вторых, мы идем по пути создания электронного правительства, и наша информационная система станет основой для всех информационных систем республики, - говорит Шахноза Нодири.

Существует мировое признание касательно значимости системы регистрации актов гражданского состояния в качестве инструмента для содействия в развитии, от поддержки прав человека до расширения экономических возможностей. И, например, налаженная система регистрации актов гражданского состояния будет играть ключевую роль в достижении целей устойчивого развития (ЦУР) и использоваться для мониторинга прогресса ЦУР.

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