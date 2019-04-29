Порядка 70 случаев задержки рейсов зафиксировано в Международном аэропорту Душанбе в течение первого квартала этого года.

Главная причина задержки рейсов является несвоевременные вылеты воздушных судов с аэропортов отправления – 43 случаев, сообщает пресс-служба МАД.

Также рейсы задерживались в связи с вмешательством самих авиакомпаний (замена воздушного судна и экипажа, дополнительная регистрация и поручение представителя, изменение времени полета и др.), говорится в сообщении.

За этот период столичный аэропорт обслужил 334,2 тыс. пассажиров. Общее количество отправленного и полученного груза и почты посредством грузового терминала МАД составляет 449 тонн.

В настоящее время из Международного аэропорта Душанбе осуществляются полеты 12 авиакомпаний, из них 4 авиакомпаний дальнего зарубежья (Турция, ОАЭ, Китай, Иран), 7 авиакомпаний стран СНГ и национальный перевозчик - «Сомон Эйр».

Со столичного аэропорта воздушные суда осуществляют полеты в 13 городов мира (Россия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, ФРГ, Китай, Афганистан, Иран, Турция, Индия, ОАЭ).

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