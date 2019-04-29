В Душанбе с 5 по 18 мая пройдут два международных турнира по теннису – «Таджикистан опен» и Кубок Федерации тенниса Таджикистана среди юношей и девушек в возрасте до 18 лет.

«Мероприятия будут проходить на теннисных кортах Центрального стадиона», - отметил главный тренера сборной Таджикистана по теннису Абдурасул Мухиддинова.

В них планируется участие около 300 теннисистов из более 40 стран, среди которых Польша, Узбекистан, Великобритания, Россия, Иран, Латвия, Швейцария, Австрия, Индия, Казахстан, Китай, Эстония, Израиль, Италия, Грузия, Украина, Франция, Сирия, Бельгия, Турция, Канада, Испания, Болгария, Таиланд, Германия, Греция, Чехия, Беларусь, Тунис, Шри-Ланка, Румыния, Армения, Кыргызстан, Гонконг, Новая Зеландия, Сербия, Зимбабве, Китайский Тайбэй, США и Нидерланды.

Таджикистан представят в соревнованиях среди юношей Мараматшо Аёмбеков, Хушбахт Каримов, Саддам Хусейн, Исам Шарифов, Аминджон Абдуллоев, Бахтиёр Исроилов, Ромеш Музаффари, Шохджахон Акрамалиев, среди девочек – Наргиза Яхъяева, Диана Иванихина, Камила Урумбаева и Мехрона Караева.

Соревнования будут проходить среди юношей и девушек. Согласно международному рейтингу, некоторые участники прошли в основной раунд, другие будут бороться в квалификационных состязаниях за выход в основной этап. Предварительные игры стартуют 4 мая.

Турнир Tajiristan Open завершится 10 мая, вслед за ним с 11 по 17 мая начнутся соревнования за Кубок Федерации - Fed Cup - крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе.

«Оба турнира входят в 5-ю категорию системы соревнований Международной федерации тенниса ITF. За участие каждому теннисисту присваиваются рейтинговые очки», - отметил Абдурасул Мухиддинов.

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