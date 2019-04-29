За неделю до начала месяца Рамазан на рынках Таджикистана началось повышение цен на основные продукты питания.

К примеру, стоимость мяса на рынках Душанбе выросла до 45 сомони за кг. До этого килограмм говядины можно было купить за 40 сомони.

По словам предпринимателей, повысилась цена и на куриное мясо: вместо 260 сомони теперь надо платить 290 сомони за коробку курятины.

Стоимость мешка муки в некоторых местах поднялся до 200 сомони, хотя несколько дней назад можно было купить за 170-180 сомони.

Молодой картофель и лук на рынках продают по 4 сомони. В связи с ухудшением погодных условий цены на томаты и огурцы также немного подскочили вверх.

Например, огурцы на прошлой неделе стоили 3-3,5 сомони за килограмм, сегодня это уже 4-5 сомони.

Стоит отметить, что цены на продукты питания перед Рамазаном и во время него повышаются ежегодно.

По данным Агентства статистики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены повысились на капусту (в 2018 году - 1,95 сомони за килограмм, в 2019 – 4,40 сомони), лук (1,75 – 3,00), морковь (1,90 – 2,50), помидор (15,00 – 18,00), рис (9,2- 12,7), растительное масло (11,00 – 12,40), говядину (36,8 – 43-45,00), сахар (6,00 – 6,50), муку 1-го сорта (2,8 – 3,6).

Между тем, Минсельхоз Таджикистана сообщает, что в этом году в тепличных хозяйствах страны общей площадью 73,97 га выращено 930 тонн помидоров, около 282 тонн огурцов и 355 тонн других овощей и ягод.

По данным таможенной службы Таджикистана, за первые три месяца 2019 года Таджикистан импортировал более 9 тыс. тонн мяса и мясных субпродуктов, около 22 тыс. тонн продукции мукомольно-крупяной промышленности, около 33 тыс. тонн масла животного или растительного происхождения.

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