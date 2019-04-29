27-28 апреля в Туркменистане прошел национальный праздник ахалтекинского коня. В завершении мероприятия, президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на расположенной возле здания ипподрома сцене вместе с внуком Керимгулы исполнил песню «Ровач», передает госинформагентство ТДХ.
Это одноимённое стихотворение главы государства, которое он посвятил жеребёнку, родившемуся в первый день года «Туркменистан – родина процветания», а музыку к нему написал внук президента.
На территории конноспортивного комплекса были организованы выставки декоративно-прикладного искусства, народных ремёсел, музейных ценностей, полотен, скульптур, художественной фотографии, издательской продукции и других работ. Также прошли спортивные соревнования по борьбе гореш, скачки и соревнования по конкуру.
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эхсон7 часов назад
Рукалицо))
Maxim8 часов назад
Иди корми народ...
Socrat9 часов назад
Настоящий талант! Туркмены заслужили такого Лидера!