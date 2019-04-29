Эмомали Рахмон 28 апреля во второй половине дня в Пекине посетил международную садоводческую выставку «Экспо-2019» и ознакомился со стендом Таджикистана.

На выставке Таджикистан представляют компании «Оби зулол», «Зода», «Субхи Ватан» «Асали точик», «Интермед», «Абрикос компания», «Оро Исфара», «Баракати Исфара», «Исфарафрут», «Меваи Канд, «Экофрут Исфара».

Более 110 стран и международных организаций, а также свыше 120 неофициальных экспонентов участвуют в ЭКСПО.

Участники выставки представляют свои достижения в области садоводства на площади 503 га у подножия Великой стены в районе Яньцин в северном пригороде китайской столицы. Запланировано более 2,5 тысячи культурных мероприятий, включая парад и соревнования по садоводству, национальные дни стран-участниц.

Фото Синьхуа 1 /14

Международная выставка будет работать с 29 апреля по 7 октября. Ожидается, что свежие идеи для зеленого развития, огромную коллекцию растений и красочные павильоны оценят не менее 16 миллионов посетителей из разных стран.

В рамках Второго форума инициативы «Один пояс, один путь» президент Таджикистана Эмомали Рахмон 28 апреля в Пекине встретился с председателем Китая Си Цзиньпином.

Главы государств обсудили многие вопросы партнёрского стратегического сотрудничеств Таджикистана и Китая.

Президент Таджикистана выразил удовлетворение возможностью встречи высокого уровня для обсуждения нынешних вопросов и перспективы развития двусторонних отношений, отношений и связей на региональном и международном уровне, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Эмомали Рахмон особенно подчеркнул роль Китая в развитии, поддержке, реализации проектов, увеличении объёма товарооборота между двумя странами, эффективном осуществлении национальной стратегии развития, индустриализации нашей страны и других направлениях, выгодных для обеих стран.

Главы государств отметили значимость эффективной интеграции в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

На встрече были обсуждены вопросы экспорта качественной и чистой с экологической точки зрения сельскохозяйственной продукции из Таджикистана на рынки Китая, привлечения китайского капитала для развития различных сфер, таких как горная промышленность, энергетика, транспорт, и сельскохозяйственный сектор.

Стороны также отметили необходимость образования таджикско-китайского инвестиционного Фонда для финансовой поддержки малых и средних индустриальных проектов, сотрудничества в транспортно-транзитной области с созданием дорог, имеющих региональное значение, учреждения совместных предприятий по переработке минералов.

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