В преддверии 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие 201-й военной базы Российской Федерации провели ремонт и окраску легендарного танка ИС-2, установленного на Площади Победы Душанбе.
Мемориал в честь Победы, установленный в Душанбе, приводят в порядок перед каждым Днем Победы.
В последние годы его реставрацией занимаются военнослужащие 201-й РВБ, дислоцированной в Таджикистане.
Памятный душанбинский мемориал, на котором установлен легендарный танк ИС-2, появился в городе в конце 80-х годов к 42-й годовщине Победы по просьбе фронтовиков, ветеранов войны и труда.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Маленькие танцовщицы ансамбля «Зебо» стали «Звездами фестиваля» в Стамбуле
В Душанбе состоялось торжественное открытие «Мотосезона-2018»
10 умирающих городов Центральной Азии
В Таджикистане пройдет отборочный турнир чемпионата Азии-2020
Какие парковки нужны столице?
Таджикистан запустил специальный интернет-портал о торговой системе страны
Три юных игрока представят Таджикистан в Мадриде в «Футболе для дружбы»
Эмомали Рахмон: «Один пояс – один путь» объединяет интересы многих стран»
ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ: Таджикистан просит в долг, чтобы отдать долги и внедряет пошлины для туристов, чтобы их привлечь
Помочь «Барки точик» надо уже всем миром. Или приватизацией
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста