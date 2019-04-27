15:15, сегодня Автор: Гафур Шерматов, специально для Asia-Plus

В преддверии 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие 201-й военной базы Российской Федерации провели ремонт и окраску легендарного танка ИС-2, установленного на Площади Победы Душанбе.

Мемориал в честь Победы, установленный в Душанбе, приводят в порядок перед каждым Днем Победы.

Фото Гафура Шерматова 1 /2

В последние годы его реставрацией занимаются военнослужащие 201-й РВБ, дислоцированной в Таджикистане.

Памятный душанбинский мемориал, на котором установлен легендарный танк ИС-2, появился в городе в конце 80-х годов к 42-й годовщине Победы по просьбе фронтовиков, ветеранов войны и труда.

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