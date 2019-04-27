Для повышения эффективности и финансового положения энергетического сектора страны правительство республики подготовило Программу финансового оздоровления ОАХК «Барки точик». Партнёров по развитию, в том числе Всемирный банк, правительство попросило эту программу профинансировать.

Всемирный банк планирует предоставить помощь посредством инструмента финансирования «Программы для результата». Ожидается, что поддержка будет оказана после того как банк (совместно с общественностью и госструктурами) завершит обсуждение оценки экологических и социальных систем в Таджикистане, которые имеют отношение к Программе финансового оздоровления «Барки точик».

 

Пять проблем

Результаты оценки экологических и социальных систем выявили пять ключевых проблем, с которыми сталкивается электроэнергетическая система страны.

 

Проблема № 1: Финансовые трудности с последствиями для надёжности электроснабжения

«Барки точик» находится в бедственном положении из-за:

09:27 сегодня

«Барки точик» умудряется задалживать Сангтуде-1 свыше $4 млн ежемесячно

- тарифов ниже уровня возмещения затрат;

- неустойчивого и растущего уровня долга;

- низких показателей сбора за поставленную электроэнергию;

- операционной неэффективности;

- ограниченных возможностей для экспорта электроэнергии;

- неконкурентных закупок части тяжелого мазута, необходимой для ТЭЦ;

- амортизации сомони по отношению к доллару, что привело к значительному ухудшению финансового положения «Барки точик» с серьезным дефицитом денежных потоков.

 

Проблема № 2: Недостаток институционального потенциала в области планирования, учёта и финансовой отчётности

Финансовые проблемы «Барки Точик» также вызваны отсутствием планирования инвестиций и расходов и пробелами в бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

«Барки точик» также необходимо внедрить надлежащее планирование инвестиций и расходов на генерацию, передачу и распределение. В настоящее время не существует плана расширения генерации, который подготовлен в соответствии с принципами планирования с наименьшими экономическими затратами. «Барки точик» не имеет инвестиционной программы по передаче и распределению, которая опирается на запланированные инвестиции в генерацию и учитывает необходимость замены устаревших и ненадежных активов.

В прошлом году фактов хищения электроэнергии выявлено в объёме 153 млн. кВт/ч. Были составлены акты на сумму 43 млн. сомони, из которых 31 млн. сомони уже поступили на счета «Барки точик».

Проблема № 3: Снижение надёжности электроснабжения

Финансовые трудности «Барки точик» повлияли на надежность электроснабжения, которая ухудшилась из-за ветхости крупнейших генерирующих станций в стране, устаревания и недостаточного обслуживания сетей передачи и распределения электроэнергии.

 

10:35 22 апреля

Правительство Таджикистана просит партнеров по развитию скинуться на помощь «Барки точик»

Проблема № 4: Избыток энергии летом и ограниченная региональная связь

После нескольких лет полной изоляции от единой энергосистемы Центральной Азии (ЕЭЦА) и только одного соединения 220 кВ с Афганистаном страна изо всех сил пыталась обеспечить достаточное электроснабжение зимой и экспортировать всю избыточную летнюю энергию от ГЭС.

Это привело к значительным упущенным экспортным доходам, учитывая, что, согласно оценкам, средний избыток в летний период составляет 3,5 млрд. КВтч без учета дополнительных поставок от Рогунской ГЭС.

 «Барки точик» за счёт экспорта электроэнергии в прошлом году получил около $77 млн. Экспорт электроэнергии по сравнению с 2017 годом вырос на 44% или на 1,1 млрд. кВт/ч. В том числе, 1,4 млрд. кВт/ч таджикской энергии поставлено в Узбекистан, около млрд. кВт/ч. в  Афганистан, а также в сравнительно небольших объёмах в Кыргызстан.

 

Проблема № 5: 200 000 человек не имеют доступа к электричеству.

Около 2,5 процента населения не имеют доступа к электричеству. Большинство населенных пунктов без доступа являются относительно новыми, учитывая быстрый рост населения.  

Наиболее трудными районами для электрификации являются населенные пункты в Хатлонской области, граничащие с Афганистаном. Остальные населенные пункты расположены относительно близко к централизованной сети, и их подключение зависит от финансового положения «Барки Точик».

 

Долговая яма

«Барки точик» находится в сложном финансовом состоянии: компания фактически каждый год заканчивает с большими убытками.

Общий объем задолженности энергохолдинга (с учетом средств, привлеченных для реализации электроэнергетических проектов) на начало этого года составил 23,1 млрд. сомони (около $2,5 млрд.). А это почти общий объем госбюджета страны в 2018 году или 35% прошлогоднего ВВП республики.

 

Кому должен «Барки точик»?    

В частности энергохолдинг должен Сангтудинским гидроэлектростанциям (более 1 млрд. сомони), имеет налоговые задолженности (66 млн. сомони). Также «Барки точик» задолжал крупные суммы ОАО «Ориёнбанк» и имеет долги, образовавшие за счет закупки угля и другого топлива (мазут и прочее).

13:40 29 марта

Не платят деньги: «Барки точик» говорит, что света нет, потому что население за него не платит

Задолженности же перед Минфином по кредитным инвестиционным проектам на начало этого года составили 18,5 млрд. сомони.

Эти средства в разные годы были привлечены для реализации электроэнергетических инвестиционных проектов.

В Минэнерго связывают рост  объема этих задолженностей за последние годы, в первую очередь, за счет курсового изменения. Дело в том, что кредиты на реализацию инвестпроектов были привлечены в американской валюте, который за последние годы заметно укрепился по отношению к таджикской валюте.

 

«Долгоиграющая» реструктуризация

В настоящее время завершается процесс реструктуризации энергохолдинга, и ожидается, что уже в этом году «Барки точик» будет разделен на три самостоятельные компании – генерирующую, передающую и распределяющую.

То есть будут созданы две новые компании, которые займутся поставкой и распределением электроэнергии, а «Барки Точик» останется системным оператором, который без посредников будет управлять производственными объектами (электростанциями), то есть заниматься непосредственно производством электроэнергии.

В «Барки точик» «АП» сказали, что процесс реструктуризации уже завершен, подготовлен проект постановления о создании новых компаний, который в ближайшее время будет представлен правительству на подписание.

 

Приватизации не будет?...

Реструктуризацию планировалось завершить еще в прошлом году приватизацией «Барк точик».

14:55 13 февраля

Создаваемые на базе «Барки точик» две новые компании заработают скоро

Однако летом 2018 года министр энергетики и водных ресурсов Усмонали Усмонзода сказал журналистам, что никакой приватизации не будет.

Глава Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Фаррух Хамрализода также заявил, что «ни о какой приватизации речи не идет». Он отметил, что в некоторых странах приватизация энергосистемы дала положительный результат, в других – отрицательный. «Мы не можем допустить ошибку, мы должны всесторонне изучить последствия реструктуризации и акционирования «Барки Точик», - заключил глава Госкомимущества.

В самом холдинге пока предпочитают не распространяться относительно дальнейшей судьбы электроэнергетических сетей. Но сам факт образования открытых акционерных обществ, по сути, означает создание правового поля для свободного отчуждения акций, в том числе, в пользу частных лиц.

 

…а стоило бы её провести

Независимые эксперты полагают, что частичной приватизации энергосистемы не миновать, и не видят в этом ничего плохого, наоборот, считают её спасением для системы в целом.

«Все идет к тому, что отдельные подразделения электроэнергетической компании будут приватизированы. И это единственное правильное решение при нынешней ситуации. Не стоит, конечно же, сразу с созданием новых компаний, и ожидать их мгновенного обращения в частную собственность. Это процесс, требующий проведения соответствующих процедур», - сказал «АП» энергетик Раджабали Содиков.

12:00 29 января

«Барки точик». Реструктуризация продолжается, долги растут и приближаются к $2,5 млрд.

Экономист Хуршед Ализода считает, что неважно, в чьих руках будет находиться энергосистема,  важно, как ею будут управлять.

«Какая разница, государство будет управлять энергосистемой или частная компания? Главное, чтобы система попала в нужные руки и нормально функционировала, бюджет получал налоги, а потребители - качественные услуги», - сказал он.

Тем более, отметил экономист, в самом Таджикистане имеется опыт государственно-частного партнерства в электроэнергетической отрасли.

«За примером далеко не надо ходить, у нас достаточно успешно справляется с управлением электроэнергетической системой ГБАО на протяжении почти два десятка лет частная компания «Памир Энерджи», - добавил он.

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