АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 29 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 29 апреля
Международный день танца.
День Холокоста.
1931 - В СССР проведена первая опытная телепередача.
2014 - В Таджикистане создан Национальный Совет по народонаселению и развитию.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 29 апреля
1882 – Родился Народный гафиз Таджикистана Бобохалил Одинаев.
1917 – Родилась актриса балета Сура Бахор.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью -1+4, днем 11-16 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 24-29 тепла, в предгорьях ночью 4-9 тепла, днем 17-22 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 мороза, днем 10-15 тепла, по ВГБАО ночью 9-14 мороза, днем 4-9 тепла.
По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 12-17 тепла.
По городу Душанбе- Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 23-25 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 22-24 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 23-25 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 13-15 тепла.
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