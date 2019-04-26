Прокуратура Вахшского района Хатлонской области возбудила уголовное дело в отношении экс-главы филиала банка “Агроинвестбонк” и трех его подчиненных по нескольким статьям Уголовного кодекса страны.

Как сообщил “АП” прокурор Вахшского района Салохиддин Исмоилзода, экс-глава филиала “Агроинвестбонк” в районе Кушониён (раннее Бохтар) Хайриддин Ходжаев и трое кредитных эксперта этого филиала своими противозаконными действиями нанесли ущерб банку на сумму около 500 тыс. сомони.

По его словам, в сентября 2014 года по поручению Хайриддина Ходжаева эксперты филиала Нурулло Казаков и Алишер Розиков оформили кредит на двух жителей района Кушониён Холбиби Асламову и Сухроба Аслонова - по 25 тыс. сомони на каждого.

«В документах указано, что кредит выделен с целью развития животноводства. Однако эти 50 тыс. сомони были потрачены для покупку автомобиля. Об этом до оформления кредитных документов знал и директор филиала и его эксперты. Но путем подделки документов выделили кредит», - сообщил прокурор.

Между тем, по его словам, оформленный на имя Асламовой и Аслонова кредит получил их родственник Убайдулло Асламов.

«Убайдулло Асламов при посредничестве все того же Хайриддина Ходжаева покупает автомашину. А кредит в 50 тыс. с банковскими процентами на общую сумму 110 тыс. 630 сомони так и не погасили в установленный срок», - сообщил Исмоилзода.

Прокурор добавил, что по результатам расследования в отношении Хайриддина Ходжаева и Нурулло Казакова возбуждены уголовные дело по фактам подделки документов, незаконной выдаче кредита и превышении полномочий. Уголовное дело возбуждено и в отношении жителя района Кушониён Убайдулло Асламова.

Исмоилзода также подчеркнул, что в ходе проверки было выявлено, что житель района Кушониён Хамзаали Баротов по предварительному сговору с экспертами данного филиала Давлатмандом Сайдалиевым и Нурулло Казаковым, войдя в доверии граждан, путем фальсификации документов, получал банковские кредиты и по сей день не погасил их.

«В отношение Хамзаали Баротова также возбуждено уголовное дело по статьям 246 (хищение средств, выданных в качестве кредита), 247 (мошенничество), 264 (незаконное получение кредита), а в отношение Давлатманда Сайдалиева, как и Нурулло Казакова, по статьям 265 (незаконная выдача кредита) и 340 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) УК РТ. Из-за противозаконных действий директора филиала и его сотрудников банку нанесен ущерб на сумму 462 тыс. 786 сомони", - сказал прокурор.

По словам Исмоилзода, следствие продолжается.

«В ходе предварительного расследования часть суммы восстановлена, виновные продолжают возмещать ущерб. Все они находятся под подпиской о не выезде», - добавил источник.

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