Не так давно компания «МегаФон Таджикистан» запустила свой чат-бот, который теперь будет носить название «Доно». «Доно» – «виртуальный помощник» абонентов компании «МегаФон Таджикистан» – стал доступен в Facebook, Viber, Skype и «МегаФон Life». До этого чат-бот работал в мессенджере Telegram.

«Общаясь» с «Доно» с мобильного устройства, можно решить многие вопросы – от проверки баланса до обмена баллов по бонусной программе «Спасибо».

«Уже первый месяц работы нашего чат-бота показал, что такой канал самообслуживания очень востребован. Многим проще и быстрее получить ответ у чат-бота, чем ехать в салон обслуживания, даже если тот находится не очень далеко. Теперь технологии искусственного интеллекта будут помогать нашим абонентам еще в нескольких популярных мессенджерах», – говорит коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед Бобоалиев.

Чат-бот – программа, которая умеет общаться с пользователями как живой человек, – открывает доступ к целому ряду услуг. С его помощью можно менять тарифный план, подключать и отключать интернет-пакеты и дополнительные услуги, проверять баланс и смотреть свои расходы за месяц, менять баллы по бонусной программе «Спасибо» и связываться онлайн с консультантами.

Для работы с чат-ботом абонентам компании «МегаФон Таджикистан» достаточно ввести в строке поиска его название. В мессенджере Telegram это слово @mftchatbot, в Facebook – @mftchatbot, в Skype – МегаФон Чат Бот. Для работы с чат-ботом в приложении «МегаФон Life» необходимо зайти в мессенджер, в верхнем правом углу нажать на функциональную кнопку и выбрать «Чат с Life ChatBot». Для того, чтоб найти чат-бот в Viber, надо сканировать QR-код. После этого можно начинать общение на одном из трех языков – русском, английском или таджикском.

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