Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков на форуме "Один пояс - один путь"

В столице Китая сегодня, 26 апреля, открылся форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс — один путь», в котором принимает участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

В форуме принимают участие главы почти 40 государств и правительств мира, в также руководители авторитетных международных организаций, сообщает пресс-служба главы РТ.

Работу мероприятия вступительным словом открыл председатель КНР Си Цзиньпин.

"Один пояс, один путь" - это не закрытый эксклюзивный клуб… Вместе мы создадим новые возможности для сотрудничества в рамках это инициативы", - сказал он.

Председатель КНР подчеркнул, что инициатива направлена на постоянное расширение практического сотрудничества и коммуникации, на то, чтобы совместно бороться с рисками и вызовами, а также на достижение общего развития.

Также на форуме выступили Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и руководители ряд стран мира.

Ожидается, что перед участниками саммита, который завершится завтра, выступит также президент Таджикистана. В ходе своего визита в Китае Эмомали Рахмон проведет двухсторонние встречи с Си Цзиньпином и главами ряда других стран.

Накануне он встретился в Пекине с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком.

«Один пояс — один путь»

Появившаяся в 2013 году инициатива «Один пояс - один путь» направлена на развитие международных торговых связей и инфраструктуры в странах Азии, ЕС и Африки. Особое внимание уделяется соединению Китая с этими международными рынками.

Как сообщили в китайском правительстве, в рамках инициативы уже направлено $80 млрд инвестиций в страны-участники, также Пекин подписал соглашения о сотрудничестве со 122 странами и 21 международной организацией.

Эксперты отмечают, что китайская инициатива «Один пояс, один путь», столкнувшаяся ранее с такими проблемами старой системы глобального управления, как замкнутость, фрагментация, эксклюзивность, представительность, отсутствие толерантности и справедливости, будет стремиться защищать глобальную систему свободной торговли и мировую экономику нового типа, а также создавать более сбалансированный и устойчивый эффект управления.

2019 год - 70-я годовщина основания Китайской Народной Республики. 2-й международный форум «Один пояс, один путь» проводится в таком важном году и, безусловно, привлекает еще большее внимание всего мира.

В Китае ожидают, что благодаря согласованным усилиям стран-участниц, 2-й Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути» увенчается полным успехом, создаст больше движущих сил для экономического роста и предоставит еще больше возможностей для международного экономического сотрудничества.

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