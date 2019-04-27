Логика во всем этом, наверное, есть, но нам она неподвластна. Может, вы сможете разобраться в последних решениях властей?

Правительство Таджикистана просит партнеров по развитию скинуться на помощь «Барки точик». Ситуация в энергохолдинге совсем мммм… плохая. Только одна цифра - $110 млн. Это долг «Барки точик» перед Сангтудой-1 (Как так?!).

А вот информация - сколько холдинг заработал на продаже света.

О помощи тут просит и МВД. У них в Варзобском районе разрушился лагерь отдыха для детей. Комментаторы советуют сотрудникам милиции скинуться собственными взятками (не один лагерь можно будет достроить)

Судя по фоткам, как такового, лагеря здесь уже давно не было... фото пресс-службы МВД РТ

Интернет не подорожает (вроде как - уфффф). Так решил президент. Но не расслабляемся – таджикистанцев ждут другие «поборы». Вот, например, у нас уже появились туристические пошлины (все госпрограммы по развитию туризма - в топку).

В этой картинке с помощью специальной программы мы выбрали самые популярные комментарии под новостью об отмене подорожания интернета.

Не договорили про интернет. Глава государства сказал, что вроде как виновные (наверное, это те, кто принимал решение?) будут наказаны. Одного «наказали» в тот же день – он пошел на повышение в аппарат президента.

А это четыре решения Антимонопольной службы, когда она вела себя не как антимонопольная. И это не только наше мнение, спикер парламент их вообще будоражателями назвал (да, мы знаем, что такого слова нет)

В этой ситуации есть еще один важный момент – пример активности таджикского общества – жители столицы собирали подписи под обращением к президенту (подписи собирали вживую, а ФБ все равно заблокировали). Пример уже не первый и мы надеемся, что не последний (несмотря на давление).

Фото с соцсетей

Промышленность Таджикистана (случайный набор букв). К апрелю этого года в столице должны были восстановить все не действующие предприятия. Мы сделали красочные фотографии (гордись страна).

Бедные страны (читай – Таджикистан) могут потерять суверенитет из-за высокого внешнего долга. Отдавать, если что, будем заводами (читай о них выше), ну или чем-то еще (а вот это вернее).

На этой неделе в Таджикистане буйствовала стихия – ливни, грозы, сели. Есть жертвы. Такая погода, кстати, сохранится до конца месяца.

Вот такой вот ливень, прямо стеной

«Облав» в Таджикистане нет. Так говорят власти уже много лет подряд. Но они попались – на видео. Позорище страшное. Но никто, конечно, не отреагировал (говорят, только номера с машины скрутили).

В День города мы решили вспомнить о бывших градоначальниках Душанбе (внутри есть карта).

А в день дочери сделали для вас материал – о самых известных дочках известных отцов.

Это история о великом ученом - Евгении Павловском, который в далеком 1928 году приехал в нашу республику, чтобы лечить нас от чумы, холеры, тифа, а потом еще и создал Академию наук. Мы ему поставили памятник – «с благодарностью от таджикского народа», а потом эту надпись убрали (ай, да молодцы).

Фото Гафура Шерматова

Что такое авторское право и как защищать его? Вы спрашивали, мы отвечаем.

Дождик не помеха. Столичных жителей и гостей зазываем на этно-джазовый фестиваль или приходите на ярмарку вкусной еды (мы и там и там обязательно будем).

Хороших вам выходных и поменьше плохих новостей!