Спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров сегодня подверг резкой критике работу Антимонопольной службы Таджикистана.

Он заявил, что Антимонопольная служба своим необдуманным решением о поднятии тарифов для пользователей интернета взбудоражила население страны.

«Вы своим необдуманным решением в течение одного месяца сделали Таджикистан «главным героем» СМИ мира, вы подвели главу государства», - заявил спикер.

По его словам, министерствам и ведомствам страны, прежде чем поднимать цены на те или иные услуги, «особенно социального сектора» стоит задуматься.

«Когда Таджикистан станет развитым и богатым, его население будет жить без проблем, тогда можно бесконечно поднимать цены, сейчас этого мы не можем позволить себе», - заявил спикер.

Напомним, Антимонопольная служба Таджикистана инициировала повышение цен на интернет в Таджикистане.

Согласно ее распоряжению №31 от 4 марта 2019 года, с 18 апреля для всех сотовых операторов Таджикистана была введена линейка единых тарифов на мобильные услуги.

Служба также обязала мобильных операторов установить стоимость за 1 Мб Интернета не менее 5 дирамов без учёта налогов, в связи с чем цена одного гигабайта интернета должна была подняться до 63 сомони против 30-35 сомони прежних.

Реакция общества не заставила себя ждать. Население и гражданское общество, а также эксперты и специалисты сферы в один голос говорили о неправильности этого распоряжения, однако специалисты Антимонопольной службы оправдывали его заботой о зрении населения и воспитании молодого поколения.

Дело дошло до активных действий - сбора подписей против распоряжения с просьбой вмешаться в вопрос президенту страны. Но еще до того как обращение было отослано, глава государства Эмомали Рахмон отменил подорожание тарифов.

Все материалы по данной теме в нашем сюжете

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.