На сегодняшний день все дороги, соединяющие регионы с центром Таджикистана, открыты для движения автотранспорта, сообщили «АП» в КЧС Таджикистан.

В КЧС отметили, что за вчерашний день ЧС и жертв не зафиксировано, но угроза камнепадов сохраняется на горных дорогах.

«Сохраняется очень высокая опасность схода селей и камнепадов на автодорогах Душанбе-Чанак, Душанбе-Ляхш и Душанбе-Хорог. На разных участках этих дорог продолжаются круглосуточные наблюдения и дежурства», - сообщила «АП» начальник пресс-центра КЧС Таджикистана Умеда Юсуфи.

Она также сообщила, что эвакуированные накануне жители Рудаки и Гиссара вернулись в свои дома.

В филиале компании IRS «АП» сообщили, что дорога Душанбе-Худжанд работает в штатном режиме, но осадки продолжаются.

«Обильные осадки продолжаются. Вчера и сегодня утром был зафиксирован снегопад на некоторых участках дороги. Сотрудники компании вовремя расчистили дорогу, но сохраняется угроза камнепадов. Поэтому просим водителей быть осторожными», - сообщил пресс-секретарь компании Далер Мерганов.

Дорога Душанбе-Худжанд была закрыта почти на сутки с 20:00 24 апреля до 17:00 25 апреля из-за камнепадов. Вчера после устранения последствий стихии движение транспорта по ней восстановили.

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