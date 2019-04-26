Инвестиционное соглашение с правительством Таджикистана о строительстве и вводе в эксплуатацию этого предприятия под названием «Сиёма» заключила местная компания Avesto group накануне, 25 апреля, сообщает Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом.

«Реализация данного проекта направлена на осуществление национальных целей развития Таджикистана, в том числе, индустриализации страны, которая было провозглашена президентом республики Эмомали Рахмоном, как четвертая национальная стратегическая цель страны», - говорится в сообщении.

Проект будет реализован в два этапа, а общий объём инвестиций составит $10 млн.

Avesto group полностью будет финансировать технико-экономическое обоснование и проектирование, строительство завода и необходимой инфраструктуры, покупку необходимой техники и технологий.

Срок действия соглашения со дня его ратификации парламентом страны составит 10 лет.

Avesto group – многопрофильная компания, работающая в таких отраслях, как производство, строительство, торговля, а также занимающаяся оказанием коммерческих услуг, спонсорством и разработкой социальных проектов.

В частности, Avesto group в тандеме с турецкой компанией Ulasim Ic Ve Dis Ticaret Anonim Sirketi занимается монтажом в Душанбе автобусов марки «AKIA».

Еще одним проектом компании является CityCard - оплат проездов в общественном транспорте безналичным расчетом.

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