Средний уровень отплаты электроэнергии, поставленной Сангтудинской ГЭС-1 в первом квартале этого года «Барки точик», не превышал 31% от ее стоимости.

Это привело к росту задолженности энергохолдинга перед станцией, сообщает пресс-служба ОАО «Сангтудинская ГЭС-1».

Таким образом, за первый квартал нынешнего года задолженность «Барки точик» перед Сангтуда-1 выросла на 118,4 млн сомони (более $12,5 млн), и по состоянию на 31 марта 2019 года составила 1,17 млрд сомони (около $110 млн).

Сангтуда-1 за три месяца этого года поставил «Барки точик» электроэнергии на сумму 170,7 млн сомони с учетом НДС.

В компании отмечают, что производство электроэнергии на станции осуществляется в соответствии с графиком поставки.

Поставка электроэнергии Сангтудинской ГЭС-1 за январь-март текущего года составила 612,0 млн кВт/ч, что на 7,2 млн кВт/ч больше аналогичного показателя 2018 года.

Однако это на 21,0 млн кВт/ч меньше запланированного объема от подписанного графика поставки электроэнергии на 2019 год в ОАХК «Барки Тоджик».

Средний коэффициент использования установленной мощности станции за первый квартал текущего года составил 42,6%.

Отметим, что «Барки точик» является единственным покупателем электроэнергии, производимой на Сангтудинской ГЭС-1.

Напомним, общий объем кредиторских задолженностей «Барки точик» на начало этого года составил 23,1 млрд сомони (около $2,5 млрд.).

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